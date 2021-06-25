В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В треках Моргенштерна нашли признаки влияния на психологию людей

News.ru
1 час назад
В двух треках российского рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн) — «Розовое вино — 2» и Family — нашли признаки влияния на психологию людей с целью формирования положительного отношения к наркотическим средствам, говорится в постановлении Зюзинского районного суда Москвы.
В треках Моргенштерна нашли романтизацию образа наркомана
Фото: ТАССТАСС
Сотрудники Московского исследовательского центра увидели в песнях воздействие через героев, «обладающих высоким статусом, силой и властью». Там присутствует романтизация образа кумира-наркомана, а также создаётся образ «кумира-наркомана как социально успешного человека».
В МВД увидели в творчестве рэпера положительную оценку запрещённых веществ, но не обнаружили доказательств, что Моргенштерн призывал употреблять наркотики.
Накануне Валеев обжаловал решение суда о штрафе в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в его видеоклипах. По словам адвоката звезды Сергея Жорина, музыкант подал жалобу не из-за суммы взыскания, а в связи с тем, что на судебном заседании были нарушены основополагающие принципы отправления правосудия.
Юрист выразил надежду на то, что Московский городской суд предоставит музыканту возможность реализовать своё право на защиту.
Зюзинский суд Москвы 3 июня оштрафовал Моргенштерна, признав его виновным в пропаганде наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и Family. Разбирательство в отношении музыканта были инициировано Лигой безопасного интернета.
После суда рэпер на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале обратился к людям в возрасте, которые ненавидят его и пытаются запретить его творчество. Моргенштерн заявил, что благодарен им за бесплатную рекламу.
Шоу-бизнес,Мосгорсуд,МВД,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители