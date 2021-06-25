В треках Моргенштерна нашли романтизацию образа наркомана

В двух треках российского рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн) — «Розовое вино — 2» и Family — нашли признаки влияния на психологию людей с целью формирования положительного отношения к наркотическим средствам, говорится в постановлении Зюзинского районного суда Москвы

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Сотрудники Московского исследовательского центра увидели в песнях воздействие через героев, «обладающих высоким статусом, силой и властью». Там присутствует романтизация образа кумира-наркомана, а также создаётся образ «кумира-наркомана как социально успешного человека».

МВД увидели в творчестве рэпера положительную оценку запрещённых веществ, но не обнаружили доказательств, что Моргенштерн призывал употреблять наркотики.

Накануне Валеев обжаловал решение суда о штрафе в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в его видеоклипах. По словам адвоката звезды Сергея Жорина, музыкант подал жалобу не из-за суммы взыскания, а в связи с тем, что на судебном заседании были нарушены основополагающие принципы отправления правосудия.

Юрист выразил надежду на то, что Московский городской суд предоставит музыканту возможность реализовать своё право на защиту.

Зюзинский суд Москвы 3 июня оштрафовал Моргенштерна, признав его виновным в пропаганде наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и Family. Разбирательство в отношении музыканта были инициировано Лигой безопасного интернета.