75-летний Петросян оголил торс на Мальдивах

Фото: Instagram Instagram

В отличие от своего мужа, Татьяна активно делится с подписчиками фотографиями и видео из путешествия.

Евгений Петросян за это время опубликовал всего два снимка. На первом он стоит на пирсе в шортах и льняной рубашке.

«На рыбалку», - гласит подпись к фото.

Второй снимок оказался более откровенным. На нем 75-летний молодой отец предстал с оголенным торсом.

Подписчики восхитились отличной физической формой артиста и признали, что перемены в его жизни идут ему на пользу.

«Помолодел, посвежел и видно, что только теперь счастлив», «Евгений Ваганович! Шикарный образ) Вам немного за 45))) Пресс -отпад! Ура!!!!», «Ну, красавчик! Счастьем светится! Я за вашу семью очень рада! Здоровья всем вам», «Ах какой мужчина красавец», - написали поклонники юмориста в комментариях.