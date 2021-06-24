75-летний Петросян оголил торс на Мальдивах

В отличие от своего мужа, Татьяна активно делится с подписчиками фотографиями и видео из путешествия.
Евгений Петросян за это время опубликовал всего два снимка. На первом он стоит на пирсе в шортах и льняной рубашке.
«На рыбалку», - гласит подпись к фото.
Второй снимок оказался более откровенным. На нем 75-летний молодой отец предстал с оголенным торсом.
Подписчики восхитились отличной физической формой артиста и признали, что перемены в его жизни идут ему на пользу.
«Помолодел, посвежел и видно, что только теперь счастлив», «Евгений Ваганович! Шикарный образ) Вам немного за 45))) Пресс -отпад! Ура!!!!», «Ну, красавчик! Счастьем светится! Я за вашу семью очень рада! Здоровья всем вам», «Ах какой мужчина красавец», - написали поклонники юмориста в комментариях.
В 2019 году Евгений Петросян развелся со своей женой и коллегой Еленой Степаненко
и женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой. В 2020 году у Петросяна и Брухуновой родился сын Ваган.