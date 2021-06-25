"Я в порядке": Долина опровергла слухи о своей болезни

Певица Лариса Долина на своей странице в Instagram заявила, что «для переживаний нет повода» и призвала не верить слухам о ее болезни.

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Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что несколько дней назад народная артистка РСФСР почувствовала недомогание и слабость. Было высказано предположение, что Долина слегла с коронавирусом.

Косвенным подтверждением слухов стало отсутствие певицы на госэкзамене ее студентов в Московском государственном институте культуры (МГИК), где она заведует кафедрой эстрадно-джазового пения. При этом бывший муж и продюсер певицы Илья Спицын отказался пролить свет на состояние артистки.

Сегодня Лариса Долина высказалась о своем самочувствии в комментариях на официальной странице в Instagram.

«Для переживаний нет повода: я в порядке», - заверила она поклонников.

Артистка также отметила, что намерена 26 июня принять участие двух концертах: «Лепс и друзья и хиты 90-х - Три розы». Долина призвала поклонников не верить тому, что пишут журналисты, заявив, что ее «разыскивали по всем московским больницам». https://www.instagram.com/p/CQgjjo9ouV6/