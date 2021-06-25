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Снуп Догг удивил россиян мемом с Галкиным

Алиса Селезнёва
1 час назад
Американский рэпер и продюсер Снуп Догг опубликовал на своей странице в Instagram мем с Максимом Галкиным и юным шахматистом, удивив россиян.
Снуп Догг удивил россиян мемом с Галкиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Все гангстеры, пока в игру не войдет Анатолий Карпов», — гласит подпись к видео.
Рэпер опубликовал ставший знаменитым отрывок из программы о талантливых детях «Лучше всех!», которую ведет Галкин, и сопроводил его английскими субтитрами.
Несколько лет назад гостем передачи был трехлетний шахматист Михаил Осипов, который в прямом эфире сыграл с гроссмейстером Анатолием Карповым, проиграл ему и расплакался. Видео стало мемом, пользователи Сети наложили на него музыку из игры Dark Souls и дали название «Финальный босс в шахматах».
Запись с отрывком из российской программы набрала в аккаунте Снуп Догга более 2,8 млн просмотров за сутки, а также сотни комментариев как от англоязычных, так и от русскоязычных пользователей соцсети.
«Самый неожиданный пост Снуп Дога)))», «Когда ты первого уровня и при помощи читов добрался до главного босса», - отметили комментаторы.
При этом американские подписчики рэпера запостили смайлики и подчеркнули, что ролик очень смешной и даже их напугало появление Карпова.
Шоу-бизнес,Снуп Догг,Михаил Осипов,Максим Галкин,Анатолий Карпов,
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