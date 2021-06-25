Собчак «бомбануло» после слов Бероева о прививках

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На вручении премии «ТЭФИ - Летопись Победы» Бероев рассказал, что не сделал прививку от коронавируса, и сравнил новые ограничительные меры с «отправкой в резервацию». На сцену актер вышел с желтой звездой, напоминающей те, которые нацисты заставляли носить евреев. Он призвал не допустить разделения людей, как «это однажды уже было».

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«Больше не могу держать в себе. Бомбануло еще вчера после просмотра речи Бероева < >, поэтому потратила несколько минут и выписала пару моментов про QR-коды для особо возмущенных едоков», - написала Собчак в своем канале (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

С 28 июня посещать московские кафе и рестораны (внутренние залы, не веранды) смогут только вакцинированные, люди, переболевшие в последние полгода, и люди со свежими отрицательными ПЦР-тестами. Наличие прививки и отрицательного теста необходимо подтверждать именно QR-кодом, а не бумажной справкой. Летние кафе и веранды города без QR-кодов можно посещать по 11 июля включительно.

Собчак напомнила, что QR-код не понадобится клиентам гостиниц, сотрудникам компаний, студентам и преподавателям, которые решат посетить расположенные на их внутренней территории общепиты (но только если в ресторан гостиницы/столовую не могут попасть люди «с улицы»).

«На веранды без кодов будут пускать практически до середины июля. Опыт, кстати, успешный - так делали Литва, Латвия, Греция и вроде бы даже Германия. Ну давайте честно - вы хотите, чтобы рядом с вашей окрошкой на кефире кто-то надрывно кашлял?» - отметила она.

Собчак подчеркнула, что эти меры - не про ограничение свобод или сегрегацию, а про безопасность и здоровье.