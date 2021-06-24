Гришковец извинился перед Земфирой

Драматург Евгений Гришковец прокомментировал скандал с иском певицы Земфиры.

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По словам Гришковца, он сожалеет о сказанных в адрес Земфиры словах и уже лично извинился перед певицей, однако иск в суд все-таки поступил.

«В сущности, я сегодня узнал от журналистов, что исковое заявление все-таки поступило в Калининградский суд. И сказать мне на эту тему больше нечего. Я уже высказался о том, что сожалею о своих словах. И принес Земфире искренние извинения», - сказал он «Комсомольской правде».

По словам писателя, интервью с Михаилом Козыревым , в ходе которого прозвучали его слова о «наркотическом отчаянии» в новом альбоме Земфиры, вышло больше трех недель назад. Слова были сказаны в прямом эфире, и он сразу же о них пожалел, однако вырезать их не было возможности.

«Сперва не было никакого особого обсуждения. И вдруг спустя время это вынесение (скандала) на широкую публику Мне непонятно зачем? Я уже сказал, что сожалею о своих словах. Мне очень жаль, что придется дальше всем этим заниматься. Но точно я не намерен делать из этой истории шоу», - заключил Гришковец.

На прошлой неделе стало известно, что певица Земфира подала в суд Евгения Гришковца и потребовала взыскать с него полтора миллиона рублей морального ущерба за то, что он назвал ее наркоманкой.

Это заявление Евгений Гришковец сделал в эфире телеканала «Дождь», комментируя новый альбом певицы «Бордерлайн». По мнению писателя, Земфира - «наркоманка, и это наркоманские песни».