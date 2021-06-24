Арзамасова вернется на работу сразу после родов

В конце апреля актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух поделились с подписчиками радостной новостью — они ожидают ребенка. Тогда многие поклонники артистки стали интересоваться, как скоро после родов звезда вернется на сцену.

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Арзамасова призналась, что вернется к работе почти сразу после рождения малыша.

«Я ухожу в декретный отпуск ровно на три месяца — июнь, июль, август. А в сентябре у меня уже начинаются спектакли, поэтому специально отказываться от съемок не приходилось. Но это даже приятно — отказываться по такой чудесной причине, но надо сказать, что у меня еще в июне есть спектакли, которые я уже в таком округленном состоянии буду играть, но там материал позволяет. Даже интересный эксперимент с физической точки зрения. Пока мне удается, никаких жертв», — заявила актриса изданию «Вокруг.тв».

Многие подписчики Лизы считают, что знаменитость станет мамой уже в августе. По размеру живота они думают, что артистка находится на 6—7 месяце беременности.