Похудел на 127 кг: Максим Фадеев обратился к фанатам

Шоумен отметил, что ему помогла подруга — Оксана Драпкина и один из профильных исследовательских медицинских центров.

До этого Фадеев отмечал, что похудел во многом благодаря спорту и отсутствию стрессов.

Секрет похудения звезда не держит в тайне. У неё нет никаких специальных диет. Просто из-за плотного графика она «не всегда успевает поесть». Только на лето у артистки запланированы съёмки в нескольких телепроектах.