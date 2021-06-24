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Вдова Грачевского рассказала о выкидыше после смерти мужа

Анна Безрукова
1 час назад
Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская через полгода после кончины супруга призналась, что ждала второго ребенка. Об этом она говорила во второй части программы «Судьба человека».
Вдова Грачевского рассказала о выкидыше после смерти мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Белоцерковская не знала о своем интересном положении, поэтому не смогла отгородить себя от тревог по поводу состояния супруга, когда он проходил лечение. Смерть режиссера очень негативно отразилась на ее психоэмоциональном состоянии, а это сказалось и на здоровье — произошел выкидыш, сообщают «Вести».
«Я была беременной, но не знала об этом. После похорон у меня произошел выкидыш. Срок был маленьким», — сказала она.
Вдова Грачевского также добавила, что сейчас она нашла в себе силы продолжать жить благодаря своему годовалому сыну Филиппу. Ребенок родился у пары в апреле прошлого года.
«Я не имею права никуда сдвигаться. Ни влево, ни вправо. Я должна воспитать нашего общего ребенка», — отметила Белоцерковская.
На программе вдова режиссера также рассказала, как они с мужем чуть не проглядели коронавирус.
«У нас была простуда. Сначала у Бори, затем у меня. По тестам оказался положительный результат. Мы приступили к лечению. Прошли его у врача, который находился все время с нами на телефоне. Быстро все улучшилось. На десятый день результат был уже отрицательным», — отметила она.
Также Белоцерковская подчеркнула, что лечение шло отлично. Супруги даже планировали отпуск в дни новогодних каникул. Но впоследствии состояние Грачевского ухудшилось, и он сам отправился в больницу.
Шоу-бизнес,Екатерина Белоцерковская,
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