Вдова Грачевского рассказала о выкидыше после смерти мужа

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская через полгода после кончины супруга призналась, что ждала второго ребенка. Об этом она говорила во второй части программы «Судьба человека».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Белоцерковская не знала о своем интересном положении, поэтому не смогла отгородить себя от тревог по поводу состояния супруга, когда он проходил лечение. Смерть режиссера очень негативно отразилась на ее психоэмоциональном состоянии, а это сказалось и на здоровье — произошел выкидыш, сообщают « Вести ».

«Я была беременной, но не знала об этом. После похорон у меня произошел выкидыш. Срок был маленьким», — сказала она.

Вдова Грачевского также добавила, что сейчас она нашла в себе силы продолжать жить благодаря своему годовалому сыну Филиппу. Ребенок родился у пары в апреле прошлого года.

«Я не имею права никуда сдвигаться. Ни влево, ни вправо. Я должна воспитать нашего общего ребенка», — отметила Белоцерковская.

На программе вдова режиссера также рассказала, как они с мужем чуть не проглядели коронавирус.

«У нас была простуда. Сначала у Бори, затем у меня. По тестам оказался положительный результат. Мы приступили к лечению. Прошли его у врача, который находился все время с нами на телефоне. Быстро все улучшилось. На десятый день результат был уже отрицательным», — отметила она.