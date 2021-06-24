Вдова Грачевского рассказала о выкидыше после смерти мужа

«Я была беременной, но не знала об этом. После похорон у меня произошел выкидыш. Срок был маленьким», — сказала она.
«Я не имею права никуда сдвигаться. Ни влево, ни вправо. Я должна воспитать нашего общего ребенка», — отметила Белоцерковская.
«У нас была простуда. Сначала у Бори, затем у меня. По тестам оказался положительный результат. Мы приступили к лечению. Прошли его у врача, который находился все время с нами на телефоне. Быстро все улучшилось. На десятый день результат был уже отрицательным», — отметила она.