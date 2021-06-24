У вдовы Мишулина случился гипертонический криз после прививки

Вдова советского актёра Спартака Мишулина (1926-2005) — Валентина Мишулина — пережила гипертонический криз. О случившемся на своей странице в Instagram рассказала её дочь, актриса Карина Мишулина

Фото: Instagram Instagram

Она отметила, что здоровье пожилой женщины ухудшилось после прививки от COVID-19.

Моя мама привилась. Да! Потому что я за демократию, не только в стране, но и в нашем доме. Это был её выбор. После второй дозы вакцины у неё случился гипертонический криз, с потерей сознания. Совпадение? Возможно..., — написала Карина Мишулина.

Актриса предположила, что «было бы правильнее, уважая права граждан, подробно рассказать про состав прививки, про минусы и плюсы», а перед уколом «проводить бесплатное, качественное обследование всего организма».

Несмотря на стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, россияне не спешат прививаться. В стране массово развёрнуты пункты вакцинации, а власти на местах всё усерднее подталкивают к необходимости обязательной иммунизации. Вместо того чтобы защитить себя от болезни, некоторые граждане предпочитают нарушать закон и покупать липовые сертификаты, в том числе опасаясь негативных последствий самой прививки.