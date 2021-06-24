У вокалиста Blink-182 обнаружили рак

Бас-гитарист и вокалист панк-рок-группы Blink-182 Марк Хоппус рассказал в Instagram о том, что борется с раком и проходит курс химиотерапии.

Марк Хоппус — один из основателей группы Blink-182, существующей с 1992 года. Также основал группу +44, играет в супергруппе Simple Creatures.

Ранее сообщалось, что у американского актера Джеймса Майкла Тайлера, известного по роли Гантера в популярном сериале «Друзья», диагностировали рак четвертой стадии. Как рассказал артист, он борется с онкологией уже три года. Из-за этой болезни он принимал участие в съемках спецэпизода сериала в удаленном формате через Zoom.