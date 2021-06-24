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У вокалиста Blink-182 обнаружили рак

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Бас-гитарист и вокалист панк-рок-группы Blink-182 Марк Хоппус рассказал в Instagram о том, что борется с раком и проходит курс химиотерапии.
У вокалиста Blink-182 обнаружили рак
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
49-летний Хоппус уточнил, что лечение длится уже три месяца. «У меня рак. Стремно и страшно, но мне повезло с невероятными докторами, семьей и друзьями, которые помогают мне пройти через это. Лечиться нужно еще много месяцев, но я стараюсь сохранять надежду и позитив», — написал он.
Марк Хоппус — один из основателей группы Blink-182, существующей с 1992 года. Также основал группу +44, играет в супергруппе Simple Creatures.
Ранее сообщалось, что у американского актера Джеймса Майкла Тайлера, известного по роли Гантера в популярном сериале «Друзья», диагностировали рак четвертой стадии. Как рассказал артист, он борется с онкологией уже три года. Из-за этой болезни он принимал участие в съемках спецэпизода сериала в удаленном формате через Zoom.
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