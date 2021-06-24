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«Шлюха, сдохни в одиночестве!»: Макеева пожаловалась на травлю в соцсетях

Алиса Селезнёва
1 час назад
Российская актриса Анастасия Макеева призналась, что устала от организованной против нее травли в соцсетях и наняла адвоката. Об этом она заявила изданию «Собеседник».
«Шлюха, сдохни в одиночестве!»: Макеева пожаловалась на травлю в соцсетях
Фото: ТАССТАСС
Анастасия Макеева в этом году вышла замуж за Романа Малькова. Когда Макеева рассказала о новом возлюбленном, выяснилось, что он женат и воспитывает четверых детей. Роман развелся с женой Светланой лишь спустя два месяца после того, как их роман с Макеевой стал достоянием общественности.
По словам актрисы, сейчас Светлане Мальковой «выгодно строить из себя жертву», так как этим она привлекает подписчиков.
«Она занимается настоящим буллингом в интернете – подстрекает людей к физической расправе со мной. Это - статья! Поэтому, я наняла адвоката, который теперь будет это контролировать», - заявила Макеева.
Она отметила, что регулярно получает «хамские комментарии», и уверена, что за этим стоит Светлана, которая «пытается создать себе имя».
«Вся публика Светы – это люди, которые не умеют культурно разговаривать. Они мне пишут: «Ты – бездетная тварь, шлюха, сдохни в одиночестве!». Что это за разговоры? ( ) Я готова вести диалог с человеком, который задаст мне конструктивный вопрос, но не с теми, кто пишет: «Твоя мама - старая баба Яга, она умрет от рака!»» - рассказала артистка.
При этом Анастасия Макеева выразила уверенность, что бывшая супруга ее мужа действует не самостоятельно, а объединившись с недоброжелателем актрисы.
Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,ИД "Собеседник",
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