Как сложилась судьба актеров из фильма "Бригада"

После участия в проекте Махмудова стали приглашать и на другие роли. После «Бригады» он снялся в фильмах «К вам пришел ангел», «Правосудие волков», «Сезон любви», а также в телесериалах «След саламандры», «Маргоша», «Пепел» и других.