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Как сложилась судьба актеров из фильма "Бригада"

Вероника Полынина
1 час назад
Сериал «Бригада» впервые вышел на экраны в 2002 году. Исполнившие главные роли в картине актеры Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков и Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева в мгновение ока стали знаменитыми.
Как сложилась судьба актеров из фильма "Бригада"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма
«Пятый канал» решил вспомнить, как сложилась судьба артистов, сыгравших в «Бригаде» второстепенных персонажей.
Александра Флоринская сыграла в сериале роль коварной соблазнительницы Ани. Сейчас в ее актерской и личной жизни все хорошо. В 2017-м артистка подписала контракт с телеканалом СТС, получив ключевые роли сразу в нескольких телесериалах — «Ивановы-Ивановы» и «За час до рассвета».
Александра была замужем за актером Сергеем Горобченко. После рождения сына пара рассталась. Сейчас Флоринской 43 года, она счастлива замужем за продюсером Николаем Билыком, с которым воспитывает еще двоих детей.
Роль друга Саши Белого Фархада сыграл узбекский актер Фархад Махмудов. Эта роль пришлась как нельзя кстати – у артиста на тот момент не было ни прописки, ни денег.
После участия в проекте Махмудова стали приглашать и на другие роли. После «Бригады» он снялся в фильмах «К вам пришел ангел», «Правосудие волков», «Сезон любви», а также в телесериалах «След саламандры», «Маргоша», «Пепел» и других.
Карьера Даниила Страхова, сыгравшего роль Виталика, после «Бригады» резко пошла вверх: он стал очень востребованным артистом на телевидении. В 2004 году Страхов сыграл одну из главных ролей в другом суперуспешном проекте – «Бедная Настя».
В 2018 году Даниил стал участником скандала - Страхов сделал замечание курильщику возле подъезда своего дома. Тот отказался затушить сигарету. В ходе словесной перепалки актер вылил в лицо оппоненту воду из бутылки, после чего завязалась драка, которую вскоре разняли прохожие.
Шоу-бизнес,Александра Флоринская,Фархад Махмудов,Даниил Страхов,Сергей Горобченко,Павел Майков,Владимир Вдовиченков,Екатерина Гусева,Дмитрий Дюжев,
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