Как сложилась судьба актеров из фильма "Бригада"

После участия в проекте Махмудова стали приглашать и на другие роли. После «Бригады» он снялся в фильмах «К вам пришел ангел», «Правосудие волков», «Сезон любви», а также в телесериалах «След саламандры», «Маргоша», «Пепел» и других.
В 2018 году Даниил стал участником скандала - Страхов сделал замечание курильщику возле подъезда своего дома. Тот отказался затушить сигарету. В ходе словесной перепалки актер вылил в лицо оппоненту воду из бутылки, после чего завязалась драка, которую вскоре разняли прохожие.