В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Придурок с комплексами»: подруга намекнула на проблемы в семье Бородиной

Алиса Селезнёва
19 минут назад
Подруга Ксении Бородиной Наталья Алайская написала в Instagram пост об абьюзерах, в котором пользователи соцсети увидели намек на мужа телеведущей бизнесмена Курбана Омарова.
«Придурок с комплексами»: подруга намекнула на проблемы в семье Бородиной
Фото: InstagramInstagram
В Сети активно обсуждается разлад в семье Бородиной и Омарова. Сама телеведущая попросила поклонников дать ей время и заявила, что «есть вещи, которые невозможно простить».
В свою очередь Наталья Алайская посвятила свой пост абьюзерам, призвав подписчиц «обязательно любить себя».
««Абьюзер» — новое слово. Мы их так переюзаем, что мало не покажется. Новое слово Абьюзер! Придурок с большими комплексами, который не умеет получать удовольствие от жизни и от женщины. Командует, пыхтит! А нам, красоткам, на это на-пле-вать!» - написала она.
Подруга телеведущей отметила, что такие мужчины интересны только в самом начале отношений, а затем уже совершенно непонятно, что делать с «этим начальством» дома.
«Когда ты и сама отличный босс. Простить, понять ну и радоваться жизни! Только мы решаем, кто рядом с нами! Кайфуем и живем», — заключила подруга звезды.
Пользователи соцсети в комментариях к записи заявили, что этот пост явно камень в огород Омарова.
«Тут Курбану привет передают», «Вам лучше не высказываться по этому поводу, а то ваша подруга снова примет его, а вы снова останетесь в не лучшем свете», «Ксюша этот пост не оценит», - заметили они.
Бородина и Омаров поженились в июле 2015 года. В декабре того же года у них родилась дочь Теона.
Шоу-бизнес,Соцсети,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители