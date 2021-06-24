«Придурок с комплексами»: подруга намекнула на проблемы в семье Бородиной

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В Сети активно обсуждается разлад в семье Бородиной и Омарова. Сама телеведущая попросила поклонников дать ей время и заявила, что «есть вещи, которые невозможно простить».

В свою очередь Наталья Алайская посвятила свой пост абьюзерам, призвав подписчиц «обязательно любить себя».

««Абьюзер» — новое слово. Мы их так переюзаем, что мало не покажется. Новое слово Абьюзер! Придурок с большими комплексами, который не умеет получать удовольствие от жизни и от женщины. Командует, пыхтит! А нам, красоткам, на это на-пле-вать!» - написала она.

Подруга телеведущей отметила, что такие мужчины интересны только в самом начале отношений, а затем уже совершенно непонятно, что делать с «этим начальством» дома.

«Когда ты и сама отличный босс. Простить, понять ну и радоваться жизни! Только мы решаем, кто рядом с нами! Кайфуем и живем», — заключила подруга звезды.

Пользователи соцсети в комментариях к записи заявили, что этот пост явно камень в огород Омарова.

«Тут Курбану привет передают», «Вам лучше не высказываться по этому поводу, а то ваша подруга снова примет его, а вы снова останетесь в не лучшем свете», «Ксюша этот пост не оценит», - заметили они.