«Я так зла»: Марьяна Ро осудила Дмитрия Гордона

Она отметила, что «годами работает с утра до вечера каждый день», чтобы показать пример того, что женщины - не аксессуары мужчин.

21-летняя уроженка Южно-Сахалинска Марьяна Ро (Рожкова) – российский видеоблогер и певица. С 2014 по 2016 год состояла в близких отношениях с видеоблогером Ивангаем. В 2017 году стала встречаться с рэпером Face. В ходе интервью Гордону она заявила, что хотела бы отдать Сахалин Японии, так как в России «всем все равно на него, а остров наикрутейший».