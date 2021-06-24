«Я так зла»: Марьяна Ро осудила Дмитрия Гордона

Российский блогер Марьяна Ро выразила в своем Instagram
возмущение финальной версией интервью Дмитрию Гордону
, обвинив украинского журналиста в сексизме.
Она отметила, что «годами работает с утра до вечера каждый день», чтобы показать пример того, что женщины - не аксессуары мужчин.
«Тут я открываю YouTube и вижу в названии интервью такие слова, как «Девушка Ивангая и Фейса, драки и секс». Да, вот как меня представил Дмитрий Гордон в своем интервью. Вот такого сексистского, желтого и унизительного описания я удостоилась», - заявила Марьяна Ро.
Блогер с сожалением констатировала, что во время самого интервью украинский журналист показался ей «совсем другим человеком».
«Я так зла и в таком шоке Да, я совсем не ожидала, что такой «качественный» журналист с такой прекрасной репутацией опустится так низко», - отметила Ро, закрыв комментарии к записи.
21-летняя уроженка Южно-Сахалинска Марьяна Ро (Рожкова) – российский видеоблогер и певица. С 2014 по 2016 год состояла в близких отношениях с видеоблогером Ивангаем. В 2017 году стала встречаться с рэпером Face. В ходе интервью Гордону она заявила, что хотела бы отдать Сахалин Японии, так как в России «всем все равно на него, а остров наикрутейший».