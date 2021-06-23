Дочь Евгения Осина впервые стала мамой

Свое интересное положение 19-летняя Агния не афишировала, и выкладывала фотографии с супругом, где не видно живота.

Со своей дочерью он долгое время не виделся после развода с ее матерью. А ради того, чтобы наладить отношения с Агнией, он устроился в музыкальную школу, где она была солисткой.