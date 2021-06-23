В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Дочь Евгения Осина впервые стала мамой

Passion.ruиещё 1
1 час назад
Свое интересное положение 19-летняя Агния не афишировала, и выкладывала фотографии с супругом, где не видно живота.
Дочь Евгения Осина впервые стала мамой
Фото: InstagramInstagram
О рождении первенца в социальных сетях сообщил Владислав, супруг Агнии.
«Жена попросила скрыть от вас это чудо, так что, по классике, лепим смайл», – написал он.
Долго скрывать от своих поклонников радостную новость Агния тоже не стала.
«Добро пожаловать в этот прекрасный мир, Ксения Владиславовна. Мы так сильно тебя ждали и хотели», – трогательно написала девушка.
У пары родилась девочка, весом 3,170 граммов при росте в 51 сантиметр.
К сожалению, сам музыкант до рождения внучки не дожил. В 2018 году Евгений Осин скончался от остановки сердца.
Со своей дочерью он долгое время не виделся после развода с ее матерью. А ради того, чтобы наладить отношения с Агнией, он устроился в музыкальную школу, где она была солисткой.
Шоу-бизнес,Евгений Осин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители