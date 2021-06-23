Волочкова выпустила первый сольный альбом

«Дорогие друзья, спешу сообщить, что наконец-то вышел альбом моих песен! Многие наверно, и не знали, что они есть в моем репертуаре. Все эти песни записывались мной в течение 10-ти лет », — написала 45-летняя знаменитость (стиль автора сохранен).
«Ни слуха, ни голоса — лучше не петь. Ни гибкости, ни пластики — изображать балет тоже не стоит, увы», «Вселенная этого не переживёт», «Она еще и поет», — комментировали они.
При этом другие подписчики поддержали артистку. «Анастасия, отличный альбом, добрые, хорошие песни. На каждого артиста найдётся свой слушатель! Мне нравится», «Поздравляю Вас, Настенька! Умничка! Спешу послушать ваши песни», «Талантливый человек, талантлив во всём», — писали фанаты.
«Не могу молчать и не буду. Речь идет о том судебном процессе, который я и моя команда развернули против Большого театра. Первое исковое заявление уже подано», — заявляла танцовщица.