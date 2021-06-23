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Волочкова выпустила первый сольный альбом

Инфо 24
1 час назад
Заслуженная артистка России танцовщица Анастасия Волочкова выпустила дебютный сольный альбом. Пластинка получила название «Вселенная». Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте звезды.
Волочкова выпустила первый сольный альбом
Фото: InstagramInstagram
«Дорогие друзья, спешу сообщить, что наконец-то вышел альбом моих песен! Многие наверно, и не знали, что они есть в моем репертуаре. Все эти песни записывались мной в течение 10-ти лет », — написала 45-летняя знаменитость (стиль автора сохранен).
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новость бывшей прима-балерины.
«Ни слуха, ни голоса — лучше не петь. Ни гибкости, ни пластики — изображать балет тоже не стоит, увы», «Вселенная этого не переживёт», «Она еще и поет», — комментировали они.
При этом другие подписчики поддержали артистку. «Анастасия, отличный альбом, добрые, хорошие песни. На каждого артиста найдётся свой слушатель! Мне нравится», «Поздравляю Вас, Настенька! Умничка! Спешу послушать ваши песни», «Талантливый человек, талантлив во всём», — писали фанаты.
Ранее стало известно, что Волочкова подала в суд на руководство Большого театра из-за ее незаконного увольнения в 2003 году и подделки государственных документов.
«Не могу молчать и не буду. Речь идет о том судебном процессе, который я и моя команда развернули против Большого театра. Первое исковое заявление уже подано», — заявляла танцовщица.
Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,Россия,
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