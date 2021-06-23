Макеевой стало плохо на съемках у Малахова

Причиной плохого самочувствия стал накал страстей в студии. Судя по кадрам анонса, скандал, разгоревшийся на съемках первого выпуска, уже вышедшего в эфир, не утих и ко второму. Гости накинулись на Романа Малькова, Анастасия пыталась его защитить, Светлана обвиняла экс-супруга и его нынешнюю жену во лжи В итоге Макеева выбежала из студии.

Напомним, что 39-летняя Анастасия Макеева и 37-летний Роман Мальков начали встречаться около года назад, 23 мая они поженились. Когда Макеева рассказала о новом возлюбленном, выяснилось, что он женат и воспитывает четверых детей. Роман развелся с женой Светланой лишь спустя два месяца после того, как их роман с Макеевой стал достоянием общественности.