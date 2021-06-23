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Макеевой стало плохо на съемках у Малахова

Вероника Полынина
1 час назад
Актрисе Анастасии Макеевой стало плохо во время съемок передачи Андрея Малахова.
Макеевой стало плохо на съемках у Малахова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Новый выпуск программы «Прямой эфир» посвящен любовному треугольнику Анастасии Макеевой, ее мужа Романа Малькова и его экс-супруги Светланы.
Андрей Малахов опубликовал в сторис Instagram анонс программы, в котором есть кадры, где Макеевой за кулисами шоу меряют давление.
«Редакция даже не могла предположить, чем закончится эта встреча в студии», - гласит подпись к анонсу.
Причиной плохого самочувствия стал накал страстей в студии. Судя по кадрам анонса, скандал, разгоревшийся на съемках первого выпуска, уже вышедшего в эфир, не утих и ко второму. Гости накинулись на Романа Малькова, Анастасия пыталась его защитить, Светлана обвиняла экс-супруга и его нынешнюю жену во лжи В итоге Макеева выбежала из студии.
«Пока мой муж 17 лет спал в соседней комнате, я рожала детей соседу. Примерно так, я полагаю, выглядела наша семья по мнению Анастасии и в обновленной версии моего экс-супруга. Кто бы меня знал, если бы не Анастасия, говорите вы?! Да лучше бы меня не знал никто, чем плавать в болоте гнусной славы, присущей госпоже Макеевой. Главной сплетнице, всю жизнь идущей по головам!» — написала Светлана в соцсетях, комментируя первый выпуск «Прямого эфира», посвященного ее отношениям.
Напомним, что 39-летняя Анастасия Макеева и 37-летний Роман Мальков начали встречаться около года назад, 23 мая они поженились. Когда Макеева рассказала о новом возлюбленном, выяснилось, что он женат и воспитывает четверых детей. Роман развелся с женой Светланой лишь спустя два месяца после того, как их роман с Макеевой стал достоянием общественности.
Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,Андрей Малахов,
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