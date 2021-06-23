«Полное вранье от начала до конца», – заявил Хархорин ТАСС.
«Адвокаты ставят вопрос об изменении мне режима содержания с колонии общего режима на колонию-поселение. Я готов и понимаю, что должен отбывать наказание в местах лишения свободы. И какой вид колонии мне определит судебная коллегия, такой вид я безоговорочно приму, поэтому здесь я полагаюсь на компетентные решения судебной коллегии», – отметил артист в документе.
«Находясь в колонии общего режима, я не получил ни одного замечания и имею ряд поощрений за безупречную работу и достойное поведение. Это говорит о том, что я полностью осознал всю тяжесть совершенного мной преступления», – указал артист.