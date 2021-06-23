Сообщения о том, что актер Михаил Ефремов , осужденный за смертельное ДТП в Москве , якобы обращался с жалобой на приговор из-за психического расстройства, не соответствуют действительности, заявил адвокат артиста Петр Хархорин.

«Полное вранье от начала до конца», – заявил Хархорин ТАСС.

Он пояснил, что тезисов в поданной защитой кассационной жалобе, подобных тому, что «Ефремов был ненормальный», не было.

В дополнении к кассационной жалобе Ефремов попросил суд перевести его из колонии общего режима в колонию-поселение.

«Адвокаты ставят вопрос об изменении мне режима содержания с колонии общего режима на колонию-поселение. Я готов и понимаю, что должен отбывать наказание в местах лишения свободы. И какой вид колонии мне определит судебная коллегия, такой вид я безоговорочно приму, поэтому здесь я полагаюсь на компетентные решения судебной коллегии», – отметил артист в документе.

По его мнению, приговор в 7,5 лет за совершенное преступление «чрезмерно суров», хотя он и полностью признает вину, а также пытался максимально загладить причиненный вред.

«Находясь в колонии общего режима, я не получил ни одного замечания и имею ряд поощрений за безупречную работу и достойное поведение. Это говорит о том, что я полностью осознал всю тяжесть совершенного мной преступления», – указал артист.

Хархорин пояснил, что не может раскрывать тезисы жалобы, все станет известно на судебном заседании.

Ранее СМИ сообщили , что Ефремов якобы попросил смягчить ему наказание из-за развившегося у него психического расстройства. По этим данным, в жалобе также идет речь о синдроме алкогольной зависимости.