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Защита Ефремова назвала враньем заявление о психическом расстройстве у артиста

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Сообщения о том, что актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в Москве, якобы обращался с жалобой на приговор из-за психического расстройства, не соответствуют действительности, заявил адвокат артиста Петр Хархорин.
«Полное вранье от начала до конца», – заявил Хархорин ТАСС.
Он пояснил, что тезисов в поданной защитой кассационной жалобе, подобных тому, что «Ефремов был ненормальный», не было.
В дополнении к кассационной жалобе Ефремов попросил суд перевести его из колонии общего режима в колонию-поселение.
«Адвокаты ставят вопрос об изменении мне режима содержания с колонии общего режима на колонию-поселение. Я готов и понимаю, что должен отбывать наказание в местах лишения свободы. И какой вид колонии мне определит судебная коллегия, такой вид я безоговорочно приму, поэтому здесь я полагаюсь на компетентные решения судебной коллегии», – отметил артист в документе.
По его мнению, приговор в 7,5 лет за совершенное преступление «чрезмерно суров», хотя он и полностью признает вину, а также пытался максимально загладить причиненный вред.
«Находясь в колонии общего режима, я не получил ни одного замечания и имею ряд поощрений за безупречную работу и достойное поведение. Это говорит о том, что я полностью осознал всю тяжесть совершенного мной преступления», – указал артист.
Хархорин пояснил, что не может раскрывать тезисы жалобы, все станет известно на судебном заседании.
Ранее СМИ сообщили, что Ефремов якобы попросил смягчить ему наказание из-за развившегося у него психического расстройства. По этим данным, в жалобе также идет речь о синдроме алкогольной зависимости.
Напомним, Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет. Он был этапирован в Белгородскую область, в СИЗО-5.
Шоу-бизнес,Видео,Михаил Ефремов,ФСИН,Мосгорсуд,ИТАР-ТАСС,Москва,
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