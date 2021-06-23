Опубликовано видео речи Бероева о «дискриминации непривитых» россиян

Актер Егор Бероев во время своей речи на вручении премии «ТЭФИ – Летопись победы» сравнил введенные в Москве ковидные ограничения с Холокостом. Фрагмент выступления публикует Telegram-канал «Подъём».
Явившийся на мероприятие с большой желтой звездой, Бероев сообщил со сцены, что не привился от коронавируса и попросил не допустить «сегрегации общества на умных и глупых, людей с синдромом Дауна и без, белых и черных, евреев и неевреев, привитых и непривитых».
«Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком. Как мы, потомки победителей, могли это допустить?» – заявил актер.