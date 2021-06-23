Опубликовано видео речи Бероева о «дискриминации непривитых» россиян

Явившийся на мероприятие с большой желтой звездой, Бероев сообщил со сцены, что не привился от коронавируса и попросил не допустить «сегрегации общества на умных и глупых, людей с синдромом Дауна и без, белых и черных, евреев и неевреев, привитых и непривитых».