Вдова Грачевского рассказала о последнем сообщении мужа

Вдова создателя тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского — Екатерина Белоцерковская — в эфире телеканала «Россия 1» на шоу «Судьба человека» раскрыла содержание последнего сообщения от мужа. Беседа состоялась 7 января 2021-го. По её словам, шоумен рассказал, что борется с COVID-19.

Фото: belotserkovskaia_official/instagram.com belotserkovskaia_official/instagram.com

Он говорит: «Я борюсь, всё нормально». Но потом начал давать мне наставления о том, как жить дальше: «Я тебя должен предупредить на всякий случай». На это я ответила: «Борь, не надо меня предупреждать, ничего такого не будет». В тот же день в 10:30 он прислал сообщение: "Кузя, я тебя очень люблю и сильно переживаю", — добавила Белоцерковская.

Кузя — домашнее прозвище Белоцерковской. Грачевский в тот же день позвонил ей по видеосвязи, на нём была маска и ничего не было слышно, а примерно в 11:05 артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Белоцерковская заявила, что покойный муж снится ей и это лучшие моменты в её жизни, так как во сне они вместе и поддерживают друг друга.

Режиссёр умер 14 января 2021-го на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов.

Ранее сообщалось, что вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская обвинила нового гендиректора киножурнала «Ералаш» в подделке подписей. По её словам, она подала в суд на Аркадия Григоряна , пытавшегося завладеть наследством её покойного мужа.