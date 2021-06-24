Бритни Спирс потребовала освободить ее из-под опеки отца

Американская певица Бритни Спирс потребовала на слушании в суде, чтобы ее полностью освободили от опекунства со стороны отца, которое длится уже 13 лет. Об этом сообщает Associated Press.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Mario Anzuoni / Reuters

Спирс впервые сделала публичное заявление в суде о том, чтобы избавится от принудительного контроля. Спирс призналась, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права. Она также назвала опекунство «оскорбительным» и осудила своего отца и всех, кто был к нему причастен.

Видео дня

«Я хочу положить конец этому опекунству, которое на меня наложили без проверок. Оно приносит мне больше вреда, чем пользы. Я заслуживаю просто жить», — заявила Спирс в своей длинной эмоциональной речи. Она выступала по телефону.

39-летняя певица осудила юридическое соглашение и своего отца, который контролировал его большую часть существования договора. Она заявила, что хочет выйти замуж за своего возлюбленного бодибилдера Сэма Асгари и родить ребенка, но условия опекунства ей это запрещают.

Спирс во время слушания поддерживали многие поклонники. У здания суда собрались около сотни фанатов с плакатами, на которых был изображен хэштег «#FreeBritney». По их словам, последние 13 лет с Бритни обращались как с ребенком, она не контролировала свою жизнь и свои финансы, хотя явно была достаточно способна на это.

Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года, после того, как она попала в психиатрическую клинику из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Тогда она признала, что это соглашение спасло ее от разорения и и сделало поп-звездой высшего класса. Ее отец и его адвокаты подчеркивают, что Спирс и ее состояние, которое в судебных документах оценивается более чем в 50 миллионов долларов, по прежний день остаются уязвимыми для мошенничества и манипуляций.

Однако последние годы певица борется за прекращение опекунства и возможность самостоятельно распоряжаться своими финансами, принимать карьерные решения и полноценно заботиться о своих детях. По закону, Спирс должна доказать суду, что она достаточно ответственна и способна иметь свободу выбора.