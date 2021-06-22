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Опять голая: Волочкову осудили за снимок с веником

Вероника Полынина
1 час назад
Анастасия Волочкова спасается от жары в русской бане.
Опять голая: Волочкову осудили за снимок с веником
Фото: InstagramInstagram
Балерина опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала сидящей на газоне в меховой банной шапке, прикрываясь веником.
Глядя на снимок, можно предположить, что кроме шапки на Анастасии нет никакой одежды.
«Жаркие дни-прекрасное время для русской бани и холодной Купели. Наслаждаюсь под посаженной мною сиренью», - написала балерина, признавшись, что цветы на кусте – искусственные.
«О, Боже! Опять голая!? Зачем, и так все видели, ничего нового», «Вспомнилась поговорка: "без порток, но в шляпе"», «Голым вареником на траве, что ли, сидит?» - удивились подписчики в комментариях.
Кроме того, поклонники балерины отметили, что баня вряд ли спасет от жары.
«Нам в жару в баню совсем не хочется, в Самаре и так баня +36!», «Не, в жару плохо», «Какая Баня, Настя???? Пекло на улице!», «Не жарко под веником то?» - поинтересовались подписчики.
Среди фолловеров Волочковой нашлись и те, кто счел публикацию откровенного фото в День памяти и скорби оскорбительным. Утром Анастасия посвятила пост 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, а вечером сфотографировалась обнаженной на траве.
«После патриотического поста голая Волочкова нашлась под кустом», «Запостить картинку со свечой – это не память. Это цинизм и лицемерие. Анастасия позиционирует, что она великая, – так сделай что-нибудь реальное, коль ты так скорбишь и переживаешь», «Ничего, что сегодня День памяти и скорби?» - возмутились пользователи.
Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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