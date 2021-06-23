«Не видел более позорной игры»: Лещенко о провале россиян на Евро-2020

Народный артист России Лев Лещенко высказал мнение о том, что в российском футболе ничего не происходит.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, накануне сборная России уступила победу Дании на чемпионате мира по футболу. По этому событию дал комментарий народный артист России Лев Лещенко, который болеет за "Динамо"

Он сказал изданию "Спорт-эспресс" , что на его памяти "нет более позорной игры за весь период его боления".

Лещенко полагает, что Сафонова не нужно было ставить на матч из-за его невысокого роста, поскольку датчане высокие.

"Он ведь едва доставал до мяча в борьбе. В первом голе следовало просто отойти поближе к воротам, а он же выдвинулся вперёд и все закончилось ударом. Мне непонятно, в какой футбол они играют. Это футбол Дзюбы. Это же трагедия, такая профанация, только навесы и навесы. Игры нет. Футбола нет!" – отметил певец.

Также он считает везением, что Россия на чемпионате сражалась с "третьесортными" командами, но с футболом в стране "ничего не происходит".

Кроме этого, Лев Лещенко также оценил уровень игры форвардов, подчеркнув, что играть без тактического рисунке неприемлемо.

"Меня этот матч очень расстроил. В первом тайме удалось играть более или менее, надо было продолжить свою игру, определенные комбинации разыграть. А вышло все ужасно и на примитивном уровне. Это обидно, продемонстрируйте красивую игру в конце концов.

Приятно же посмотреть на те же "Крылья Советов" - как они бегут, открываются, выводят каждый другого на пас", - заявил исполнитель журналистам.