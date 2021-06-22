Заболевший коронавирусом Владимир Кузьмин вернулся домой

Владимир Кузьмин
рассказал поклонникам, как восстанавливается после перенесенного коронавируса.
«Второй день дома. Гитара нон-стоп и Чемпионат Европы по Футболу», - написал музыкант в Instagram и поинтересовался у подписчиков, смотрят ли они матчи европейского первенства.
Подписчики Кузьмина, которые очень волновались за любимого артиста, пожелали ему скорейшего восстановления.
«Рады Вас видеть в домашней обстановке. Берегите себя и близких!», «Скорейшего восстановления, Владимир!!!», «С выздоровлением, больше не болейте!!!! Дома, всегда хорошо!!! Ваша половинка, всегда вам в помощь!!! Счастья вам!!! Вы прекрасны!!!!», - написали комментаторы.
13 июня стало известно о госпитализации Владимира Кузьмина после заражения коронавирусом. При этом музыкант три месяца назад сделал прививку от COVID-19. По его словам, прививка поспособствовала более легкому течению болезни.
В минувшие выходные Кузьмин сообщил в одном из постов в Instagram, что «все стабильно», а затем перестал выходить на связь.
Его младший брат Александр рассказал СМИ, что не может связаться ни с кем из членов семьи артиста.
«Это меня пугает. Доступ к брату запрещен, мне не дают никаких его телефонов», — рассказал Кузьмин-младший, добавив, что надеется на лучшее.
К счастью, причин волноваться не было. 21 июня Владимира выписали из клиники.