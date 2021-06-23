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Бузова решила искать «дзюбочную» после игры сборной России по футболу

Алиса Селезнёва
1 час назад
Певица и телеведущая Ольга Бузова посмотрела игру сборных России и Дании на чемпионате Европы по футболу и прокомментировала ее на своей странице в Instagram. После проигрыша российской команды она решила искать «дзюбочную», пишет РЕН ТВ.
Бузова решила искать «дзюбочную» после игры сборной России по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сборная России 21 июня со счетом 4:1 проиграла сборной Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы. После игры российские футболисты и тренер Станислав Черчесов извинились перед болельщиками. При этом капитан сборной Артем Дзюба разрешил «материть и костерить» команду, так как спортсмены действительно виноваты.
Российская телеведущая Ольга Бузова активно болела за российских футболистов во время игры с Данией и комментировала ход матча в соцсетях. После того, как в ворота россиян прилетел первый мяч, она призвала спортсменов не опускать руки.
«Странно, конечно, что у нас больше защитников на поле, чем нападающих. Ведь нам нужна эта победа», - заявила певица.
Когда же стало понятно, что сборная России проиграла с разгромным счетом, Бузова пошутила, использовав фамилию капитана команды Артема Дзюбы.
«Блин. А где тут ближайшая Дзюбочная?» - поинтересовалась она, скорее всего, имея в виду рюмочную.
Ранее Ольга Бузова стала гостьей прямого эфира телеканала «Матч ТВ». К студии по видеосвязи из Санкт-Петербурга подключился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который поинтересовался у Бузовой, продолжает ли она пить коньяк по утрам. После чего телеведущая не выдержала и заплакала. На следующий день Губерниев принес ей публичные извинения.
Шоу-бизнес,Артем Дзюба,Дмитрий Губерниев,Ольга Бузова,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РЕН ТВ,Дания,
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