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«Я плакала»: Тодоренко рассказала о перенесенном в Турции коронавирусе

Алиса Селезнёва
1 час назад
Телеведущая Регина Тодоренко рассказала в Instagram, что во время отдыха в Турции подхватила COVID-19 и даже была вынуждена лежать в больнице.
«Я плакала»: Тодоренко рассказала о перенесенном в Турции коронавирусе
Фото: InstagramInstagram
По словам Тодоренко, она проболела практически весь свой отпуск, а в день рождения «сидела в изоляции».
«Отдельная благодарность благородному менеджменту отеля, который дал мне отпраздновать по-человечески день рождения! Я плакала, когда меня поздравляли люди, облаченные в скафандры. Что поделать, такие наши реалии!» - рассказала телеведущая.
Она также поблагодарила за помощь свою маму, отметив, что без нее бы не справилась. А также пообещала подробнее рассказать о «коронавирусном» отдыхе в своем YouTube-канале.
В мае Регина Тодоренко разместила «сторис» из клиники и рассказала, что ей придется провести там какое-то время. Телеведущая не уточнила, что послужило причиной госпитализации, однако отметила, что «все будет хорошо».
Позднее вслед за своей женой в больницу попал и певец Влад Топалов. В Instagram он опубликовал видео из палаты, в котором похвалил больничный кисель. При этом он также не уточнил причину госпитализации, отметив однако, что вместе с киселем у него «трубочки».
Шоу-бизнес,COVID-19,Регина Тодоренко,Влад Топалов,Турция,
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