«Я плакала»: Тодоренко рассказала о перенесенном в Турции коронавирусе

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала в Instagram, что во время отдыха в Турции подхватила COVID-19 и даже была вынуждена лежать в больнице.

Фото: Instagram Instagram

По словам Тодоренко, она проболела практически весь свой отпуск, а в день рождения «сидела в изоляции».

«Отдельная благодарность благородному менеджменту отеля, который дал мне отпраздновать по-человечески день рождения! Я плакала, когда меня поздравляли люди, облаченные в скафандры. Что поделать, такие наши реалии!» - рассказала телеведущая.

Она также поблагодарила за помощь свою маму, отметив, что без нее бы не справилась. А также пообещала подробнее рассказать о «коронавирусном» отдыхе в своем YouTube-канале.

В мае Регина Тодоренко разместила «сторис» из клиники и рассказала, что ей придется провести там какое-то время. Телеведущая не уточнила, что послужило причиной госпитализации, однако отметила, что «все будет хорошо».