В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Похожа на проститутку»: интернет-пользователи обрушились на жену Бибера

Алиса Селезнёва
21 минуту назад
Интернет-пользователи пришли в ужас от платья жены канадского певца Джастина Бибера, которое она надела на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет «Пятый канал».
«Похожа на проститутку»: интернет-пользователи обрушились на жену Бибера
Фото: СоцсетиСоцсети
Шквал негатива обрушился на Хейли и Джастина Бибера после того, как в Сети появились их фотографии с четой Макронов.
На встречу с французским лидером Хейли надела облегающее бежевое платье с открытым животом и плечами, а ее муж пришел в ярких бело-голубых кроссовках. Поклонники напомнили артисту и его жене, что на встречах такого уровня существует дресс-код, который необходимо соблюдать.
«Что, черт возьми, надели Хейли и Джастин, чтобы встретиться с Макроном?», «Хейли не поняла, с кем встречается? Похожа на проститутку», «Я одна не понимаю, как Хейли могла надеть такое платье на встречу с политиками?» - возмутились они.
Ранее певец Джастин Бибер на своей странице в Instagram рассказал о том, что он борется со смертельно опасным заболеваем. Этим обстоятельством артист объяснил свой внешний вид, за который он регулярно подвергается критике со стороны фанатов и СМИ.
Бибер подчеркнул, что в последнее время многие указывают ему на то, что он «отстойно выглядит», зачастую объясняя это тем, что певец «сидит на запрещённых препаратах», однако у него болезнь Лайма и серьезный случай хронического мононуклеоза.
Шоу-бизнес,Эммануэль Макрон,Джастин Бибер,Франция,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители