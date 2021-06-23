«Похожа на проститутку»: интернет-пользователи обрушились на жену Бибера

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Шквал негатива обрушился на Хейли и Джастина Бибера после того, как в Сети появились их фотографии с четой Макронов.

На встречу с французским лидером Хейли надела облегающее бежевое платье с открытым животом и плечами, а ее муж пришел в ярких бело-голубых кроссовках. Поклонники напомнили артисту и его жене, что на встречах такого уровня существует дресс-код, который необходимо соблюдать.

«Что, черт возьми, надели Хейли и Джастин, чтобы встретиться с Макроном?», «Хейли не поняла, с кем встречается? Похожа на проститутку», «Я одна не понимаю, как Хейли могла надеть такое платье на встречу с политиками?» - возмутились они.

Ранее певец Джастин Бибер на своей странице в Instagram рассказал о том, что он борется со смертельно опасным заболеваем. Этим обстоятельством артист объяснил свой внешний вид, за который он регулярно подвергается критике со стороны фанатов и СМИ.