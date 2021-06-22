Малахов организовал встречу Крючковой с сыном

Артистка, которая продолжает усиленно бороться с онкологическим заболеванием, была растрогана до слез. Она не ожидала увидеть Дмитрия

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Видео дня

Любимица публики и звезда фильма «Большая перемена» болеет онкологией. Несколько лет она находилась в состоянии ремиссии, но сейчас Светлане Николаевне вновь проходится проходить курсы химиотерапии. Родные и коллеги оказывают ей поддержку, но, по словам самой актрисы, этого недостаточно. К сожалению, видеть всех своих близких людей она не может.

Старший сын Дмитрий Векслер уже давно уехал во Францию и живет там вместе с супругой и двумя детьми. Мама и 39-летний сын из-за проживания в разных странах и до пандемии виделись редко, а после марта 2020 года ни одной встречи вживую у них не было.

Крючкова объяснила, что она общается по видеосвязи, но это все не то. Это омрачает праздник. Актрисе хотелось бы увидеть сына и внуков вживую, посмотреть, как они выросли и изменились, пообщаться без гаджетов.

По словам зрителей в студии, Светлана Николаевна действительно была расстроена. Андрей после этих слов заявил, что редакция подготовила сюрприз для знаменитости. Из-за кулис вышел сын артистки.

Крючкова была тронута этим фактом. Она не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Актриса была невероятно благодарна ведущему.

Напомним, что у звезды советского кино действительно серьезные проблемы со здоровьем. Например, в 2006 году она оказалась на операционном столе и перенесла клиническую смерть. Опытному специалисту удалось оперативно реанимировать Крючкову, позже она ему была благодарна за спасение.