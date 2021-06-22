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Малахов организовал встречу Светланы Крючковой и сына, с которым она не виделась несколько лет

Клео.Ру
48 минут назад
Артистка, которая продолжает усиленно бороться с онкологическим заболеванием, была растрогана до слез. Она не ожидала увидеть Дмитрия.
Малахов организовал встречу Крючковой с сыном
Фото: Клео.РуКлео.Ру
Актрисе Светлане Крючковой 22 июня исполнился 71 год. В честь этого Андрей Малахов пригласил ее к себе в студию.
Видео дня
Любимица публики и звезда фильма «Большая перемена» болеет онкологией. Несколько лет она находилась в состоянии ремиссии, но сейчас Светлане Николаевне вновь проходится проходить курсы химиотерапии. Родные и коллеги оказывают ей поддержку, но, по словам самой актрисы, этого недостаточно. К сожалению, видеть всех своих близких людей она не может.
Старший сын Дмитрий Векслер уже давно уехал во Францию и живет там вместе с супругой и двумя детьми. Мама и 39-летний сын из-за проживания в разных странах и до пандемии виделись редко, а после марта 2020 года ни одной встречи вживую у них не было.
Крючкова объяснила, что она общается по видеосвязи, но это все не то. Это омрачает праздник. Актрисе хотелось бы увидеть сына и внуков вживую, посмотреть, как они выросли и изменились, пообщаться без гаджетов.
По словам зрителей в студии, Светлана Николаевна действительно была расстроена. Андрей после этих слов заявил, что редакция подготовила сюрприз для знаменитости. Из-за кулис вышел сын артистки.
Крючкова была тронута этим фактом. Она не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Актриса была невероятно благодарна ведущему.
Напомним, что у звезды советского кино действительно серьезные проблемы со здоровьем. Например, в 2006 году она оказалась на операционном столе и перенесла клиническую смерть. Опытному специалисту удалось оперативно реанимировать Крючкову, позже она ему была благодарна за спасение.
В 2015 году Крючковой поставили диагноз «онкология». К сожалению, врачи обнаружили рак на поздней стадии. Светлане Николаевне объяснили, что помочь ей могут только за границей. Лечение оказалось дорогим.
У самой знаменитости средств на это не хватало. Ей помогли коллеги, поклонники, фонд Никиты Михалкова и благотворительная организация Евгении и Марии Мироновых. К счастью, тогда врачам удалось добиться стойкой ремиссии.
Шоу-бизнес,Дмитрий Векслер,Евгения Миронова,Светлана Крючкова,Мария Миронова,Андрей Малахов,Никита Михалков,Франция,
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