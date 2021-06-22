Мать Королевой рассказала о пенсии в $600 в США

Фото: Людмила Порывай/Инстаграм Людмила Порывай/Инстаграм

Женщина заявила, что счастлива с бизнесменом Игорем Эльпериным, замужем за ним она уже почти 30 лет. В 70-ых предприниматель эмигрировал в США, где сейчас и живет семейная пара.

Порывай призналась, что сама не работала в США ни дня, однако получает пенсию в $600 (43 тыс. 800 руб.), а супруг — куда больше.

«Ему сейчас 80 лет. Пенсия у него $две тысячи (146 тыс. руб. — ред.). Наша квартира у нас в собственности. Там квартплата немаленькая. Платим примерно тысячу долларов со всеми услугами в месяц», — назвала суммы мать Королевой.