Билли Айлиш отвергла обвинения в расизме

19-летняя Билли постаралась объяснить в Stories, что происходит в этих видео, и извинилась за причиненную боль: «Я люблю вас, ребята, и многие из вас просили меня объясниться. и это то, к чему я ХОЧУ обратиться, потому что на меня навешивают лживый ярлык. Когда мне было 13 или 14 лет, в Сети появилось смонтированное видео, в котором я произношу слово из песни, которое (я не знала тогда об этом) было уничижительным термином, используемым в отношении членов азиатского сообщества».

Певица продолжила: «Я потрясена и смущена, и хочу опровергнуть то, что когда-либо произносила специально это слово. эта песня была единственным разом, когда я когда-либо слышала это слово, так как никто из моей семьи никогда не использовал его рядом со мной. независимо от моего невежества и возраста в то время, ничто не извиняет того факта, что это было больно. и за это мне очень жаль. В другом отредактированном клипе я говорю глупой тарабарщиной выдуманным голосом чем-то, что я начал делать в детстве и делал всю свою жизнь, разговаривая с моими домашними животными, друзьями и семьей. это абсолютная тарабарщина, и я просто валяю дурака, и НИКОГДА не пародировала людей, язык, акцент или культуру. любой, кто меня знает, видел, как я балуюсь голосами всю мою жизнь. независимо от того, как это было истолковано, я не знала, что какое-либо из моих действий причинит вред другим, и мне абсолютно больно за то, что сейчас на меня навешивают ярлык, который может причинить боль людям».