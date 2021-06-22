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Ургант посмеялся над сборной России после поражения от датчан

News.ruиещё 2
37 минут назад
Российский телеведущий Иван Ургант подшутил над российской сборной по футболу после матча с датчанами на Евро-2020, который они проиграли с разгромным счётом 1:4. Во время передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале телеведущий заявил, что авторы юмористического шоу ничего не заготовили на случай проигрыша сборной.
Ургант высмеял поражение сборной России на Евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ну потому что, а чего, ну никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг, — пошутил Ургант.
Он продолжил издеваться над футболистами, отметив, что они проиграли не по своей вине, а «по вине сборной Дании». Хотя не отрицал, что россияне пропустили четыре гола, но напомнил, что «наш был — самый красивый, с пенальти».
Ранее по поводу проигрыша высказался капитан сборной Артём Дзюба. Он извинился перед всей страной и отметил, что команда «справлялась с длинными забросами, но при счёте 1:0 игра меняется. Любим приключения себе на ж**у. Сегодня обкакались».
Случилось ровно то, чего с особенным нетерпением ждали почти все болельщики сборной России, — команда Черчесова не вышла из группы на чемпионате Европы по футболу. В решающем матче датчане разгромили команду России — 4:1. Теперь эстафету переняли болельщики: они громят футболистов национальной команды в соцсетях. О бурной реакции фанатов на вылет Дзюбы и компании с Евро — в нашей подборке.
Шоу-бизнес,Артем Дзюба,Иван Ургант,СБОРНАЯ РОССИИ,
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