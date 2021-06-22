Бузова высмеяла сборную после поражения датчанам

По ходу матча, когда Дания вела со счётом 1:0, Бузова написала в «сториз» своего «инстаграма»: «Не опускаем руки. Странно, конечно, что у нас защитников на поле больше, чем нападающих. Ведь нам так нужна эта победа».
По окончании матча Бузова опубликовала ещё несколько «сториз» со словами: «Блин, а где тут ближайшая Дзюбочная?» и «Они нагнетали как могли».
Напомним, 14 июня в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» Бузова повздорила со спортивным журналистом Дмитрием Губерниевым, в результате чего девушка была доведена до слёз. Губерниев извинился перед Бузовой после словесной перепалки в прямом эфире.