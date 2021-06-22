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«А где тут ближайшая Дзюбочная?» Бузова – о поражении России в матче с Данией

Чемпионат.comиещё 5
45 минут назад
Певица и телеведущая Ольга Бузова прокомментировала поражение сборной России в решающем матче группового этапа Евро-2020 с национальной командой Дании (1:4).
Бузова высмеяла сборную после поражения датчанам
Фото: ТАССТАСС
По ходу матча, когда Дания вела со счётом 1:0, Бузова написала в «сториз» своего «инстаграма»: «Не опускаем руки. Странно, конечно, что у нас защитников на поле больше, чем нападающих. Ведь нам так нужна эта победа».
По окончании матча Бузова опубликовала ещё несколько «сториз» со словами: «Блин, а где тут ближайшая Дзюбочная?» и «Они нагнетали как могли».
Напомним, 14 июня в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» Бузова повздорила со спортивным журналистом Дмитрием Губерниевым, в результате чего девушка была доведена до слёз. Губерниев извинился перед Бузовой после словесной перепалки в прямом эфире.
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