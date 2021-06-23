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СМИ: Бритни Спирс годами настаивала на прекращении опекунства над ней

Газета.Ruиещё 5
42 минуты назад
Американская поп-певица Бритни Спирс долгое время пыталась внести изменения в постановление об опекунстве над ней. В частности, она рассказывала своему адвокату, что не считает своего отца подходящим на роль опекуна, так как тот злоупотребляет алкоголем. Об этом сообщает The New York Times.
Бритни Спирс годами пыталась избавиться от опекуна-отца
Фото: ReutersReuters
По данным издания, в 2016 году Спирс сообщила следователю, что хочет, чтобы опекунство было прекращено как можно скорее. По ее словам, "она устала от того, что ею пользуются", и сказала, что сама зарабатывает свои деньги, но пользу от этого получает только ее окружение.
Как заявила певица, опекунство затрагивало не только финансовые вопросы, но и "ограничивало все, включая то, с кем она встречается и какой цвет кухонного шкафа выбирает".
"Она выразила мнение, что опекунство превратилось в инструмент подавления и контроля над ней", - написал следователь в отчете за 2016 год.
Согласно протоколам судебного заседания за 2014 год, Спирс сомневалась в пригодности своего отца на роль опекуна.
Тогда ее адвокат Сэмюэл Ингхэм заявил, что артистка хотела бы рассмотреть вопрос о его снятии с этой должности из-за пьянства.
В 2020 году Ингхэм также сообщил судье, что Спирс "боялась своего отца", который остается распорядителем ее состояния, составляющего почти 60 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что 23 июня певица впервые лично даст показания в суде Лос-Анджелеса по делу об опекунстве над ней.
Шоу-бизнес,Бритни Спирс,
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