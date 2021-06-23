Бритни Спирс годами пыталась избавиться от опекуна-отца

Американская поп-певица Бритни Спирс долгое время пыталась внести изменения в постановление об опекунстве над ней. В частности, она рассказывала своему адвокату, что не считает своего отца подходящим на роль опекуна, так как тот злоупотребляет алкоголем. Об этом сообщает The New York Times.

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По данным издания, в 2016 году Спирс сообщила следователю, что хочет, чтобы опекунство было прекращено как можно скорее. По ее словам, "она устала от того, что ею пользуются", и сказала, что сама зарабатывает свои деньги, но пользу от этого получает только ее окружение.

Как заявила певица, опекунство затрагивало не только финансовые вопросы, но и "ограничивало все, включая то, с кем она встречается и какой цвет кухонного шкафа выбирает".

"Она выразила мнение, что опекунство превратилось в инструмент подавления и контроля над ней", - написал следователь в отчете за 2016 год.

Согласно протоколам судебного заседания за 2014 год, Спирс сомневалась в пригодности своего отца на роль опекуна.

Тогда ее адвокат Сэмюэл Ингхэм заявил, что артистка хотела бы рассмотреть вопрос о его снятии с этой должности из-за пьянства.