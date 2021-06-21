Две причины: почему попавшую на ИВЛ МакSим ввели в кому

Врач анестезиолог-реаниматолог рассказал, для чего певицу МакSим ввели в искусственную кому.

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МакSим (Марина Абросимова) была госпитализирована 12 июня после концерта в Казани . Врачи диагностировали у нее 40-процентное поражение легких, однако ПЦР-тест на коронавирус оказался отрицательным, ей поставили диагноз вирусная пневмония. 19 июня стало известно, что артистку ввели в искусственную кому.

«Медикаментозная седация применяется, чтобы организм лучше адаптировался к лекарственным препаратам, а также, чтобы предотвратить кислородное голодание мозга», - рассказал «Комсомольской правде» анестезиолог-реаниматолог Александр Патрикеев.

По словам специалиста, состояние, в котором сейчас находится МакSим, похоже на глубокий сон или наркоз. У нее отключена двигательная активность, которая может помешать лечению, в том числе – введению в трахею трубки аппарата искусственной вентиляции легких.

Сейчас певица прикована к постели, в ее горло вставлена трубка, по которой в легкие поступает кислород.

Патрикеев подчеркивает, что при ИВЛ медикаментозная кома является необходимостью.

«Во-первых, так больной не сопротивляется - все-таки вставить трубку в трахею не самая приятная процедура. А во-вторых, врачи таким образом защищают головной мозг, ведь пока бодрствует, то потребляет гораздо больше кислорода», - отметил он.

Питание больного, по словам врача, может происходить двумя способами: либо с помощью питательных растворов, которые вводятся внутривенно, либо через зонд - трубку, которая ведет в желудок пациента.

Менеджер МакSим ранее говорил, что певица пробудет в состоянии медикаментозного сна 3-4 дня.