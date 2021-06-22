Смерть жены, любовь с первого взгляда: история Кирилла Сафонова

«СтарХит» выпустил материал о Кирилле Сафонове , которому 21 июня исполняется 48 лет. Издание рассказало, что до актерской карьеры Сафонову довелось поработать на почте и на железной дороге.

Фото: Сергей Петров/предоставлено Московским театром "Современник" Сергей Петров/предоставлено Московским театром "Современник"

Сафонов родился в Красноярском крае , затем переехал с семьей во Львов и пережил развод родителей. Чтобы помочь матери, многодетной учительнице русского языка, 13-летний Сафонов устроился на почту. Позже он подрабатывал на железной дороге (там шел ремонт и он носил стройматериалы).

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При этом еще в школе у Сафонова заметили актерские способности, он хорошо рисовал и пробовал себя в поэзии. В итоге он решил связать жизнь с театром или кино, но провалил экзамен по украинскому языку и не поступил на режиссерский факультет.

После этой неудачи Сафонов вернулся в Красноярский край, поступил в местный театральный вуз, а затем перевелся в ГИТИС, в мастерскую Андрея Гончарова

После учебы Сафонов попал в театр имени Станиславского, а в конце 90-х уехал в Тель-Авив (там уже жили его мать и сестры), где служил в «Гешере» и выучил иврит всего за пару месяцев. В Израиль вместе с ним переехала супруга Елена, на которой он женился в 18 лет, и дочь Анастасия.

В 2001 году Сафонов покинул театр и расстался с супругой. Его дочь окончила школу в Израиле, а затем стала профессиональной моделью. Отец и дочь сохранили хорошие отношения, а особенно близки стали после смерти матери Анастасии в 2018 году. Второй муж Елены, фотограф Вадим Сухаревский рассказывал, что она страдала от алкогольной зависимости.

Второй женой Сафонова стала солистка группы «Фабрика» Александра Савельева . Они познакомились в караоке-клубе 23 февраля 2009 года: певица пришла туда со своей компанией друзей, а актер - со своей. Сафонов узнал ее номер через знакомых и почти сразу признался ей в любви на иврите.

Савельева и Сафонов вместе уже более десяти лет, в 2019 году они стали родителями. В недавнем интервью певица рассказала, что беременности пришлось «подождать» и протекала она нелегко.

«Но все закончилось хорошо. Все живы и здоровы. Сын появился на свет на два дня раньше срока», - рассказывала певица.