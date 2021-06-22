В Сети вспомнили слова Поплавской о «женоподобных мужиках»

В твиттере набрал популярность пост с цитатой Яны Поплавской о толерантности. Некоторые пользователи поддержали актрису, а другие раскритиковали за «нравоучения».

Фото: CC BY-SA 4.0 CC BY-SA 4.0

«Меня тошнит от голых задниц и женоподобных мужиков, которых мне впихивают под видом высокого искусства», - сказала актриса, отметив, что слово «толерантность» помогает «играть в грязные игры с общественным сознанием».

«Красная шапочка права», - написал в комментариях к посту @VladimirBelov17 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Мужик должен быть мужиком, женщина, женщиной, а то что между, которых называют толерантными в дурку. < > Единственных мужиков которых я могу поцеловать это дед, отец, сын и внук», - заявил @kost7788.

Некоторые комментаторы с актрисой поспорили.

«Может, их тоже тошнит, когда смотрят на тебя. Никто не имеет права унижать, кто бы он ни был. 30 лет прошло после СССР и до сих пор не научились», - написал @bahadiraslan61.

«Уже тошнит от её нравоучений во всех эфирах!» - добавила @Lora020563.

В беседе с «Аргументами и фактами» Поплавская объясняла , почему считает толерантность опасной.

«Слово «толерантность» для меня - это самый страшный инструмент манипуляции. Под это слово загоняют всё. Толерантность сегодня - это синоним вранья, замыливания острых социальных и культурных вопросов. Например, национализм очень часто подменяется понятием патриотизм», - заявила она.

Поплавская подчеркивала, что ее не интересует личная жизнь других людей и она «не посмеет «залезать» в чужие спальни».