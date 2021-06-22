В Сети вспомнили слова Поплавской о «женоподобных мужиках»

В твиттере набрал популярность пост
с цитатой Яны Поплавской
о толерантности. Некоторые пользователи поддержали актрису, а другие раскритиковали за «нравоучения».
Фото: CC BY-SA 4.0CC BY-SA 4.0
«Меня тошнит от голых задниц и женоподобных мужиков, которых мне впихивают под видом высокого искусства», - сказала актриса, отметив, что слово «толерантность» помогает «играть в грязные игры с общественным сознанием».
«Красная шапочка права», - написал в комментариях к посту @VladimirBelov17 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Мужик должен быть мужиком, женщина, женщиной, а то что между, которых называют толерантными в дурку. < > Единственных мужиков которых я могу поцеловать это дед, отец, сын и внук», - заявил @kost7788.
Некоторые комментаторы с актрисой поспорили.
«Может, их тоже тошнит, когда смотрят на тебя. Никто не имеет права унижать, кто бы он ни был. 30 лет прошло после СССР и до сих пор не научились», - написал @bahadiraslan61.
«Уже тошнит от её нравоучений во всех эфирах!» - добавила @Lora020563.
В беседе с «Аргументами и фактами» Поплавская объясняла
, почему считает толерантность опасной.
«Слово «толерантность» для меня - это самый страшный инструмент манипуляции. Под это слово загоняют всё. Толерантность сегодня - это синоним вранья, замыливания острых социальных и культурных вопросов. Например, национализм очень часто подменяется понятием патриотизм», - заявила она.
Поплавская подчеркивала, что ее не интересует личная жизнь других людей и она «не посмеет «залезать» в чужие спальни».
«Какое я имею право давать какие-то оценки, если люди, какой бы ни были они ориентации, это не демонстрируют никоим образом? Но когда это выливается прилюдно, когда это прикрывается искусством и культурой, то тогда у меня возникает вопрос: почему на это никто не обращает внимания?» - отмечала она.