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«Воровали и воруют»: Литягин судится с солистками «Миража»

Елена Прошина
1 час назад
Создатель и продюсер группы «Мираж» Андрей Литягин резко высказался о бывших солистках, обвинив их в развале коллектива и воровстве песен. Об этом пишет «СтарХит».
«Воровали и воруют»: продюсер судится с солистками «Миража»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Он отметил, что имеет все авторские права на песни и уже несколько лет судится с экс-солистками коллектива Маргаритой Суханкиной, Натальей Гулькиной и Светланой Разиной, требуя авторских отчислений за исполнение ими популярных композиций.
«Воровали в 90-е, воруют и сейчас, поют мои треки и не платят деньги. Ни соавторы, ни прошлые солистки никогда не были ни друзьями, ни соучредителями, ни дольщиками моего проекта. А теперь ведут себя как бывшие содержанки, которые путем бесчисленных интервью и стенаний пытаются выдавить народные слезы участия и захапать себе что-то типа творческих алиментов», - заявил Андрей Литягин.
По его мнению, только певица Суханкина и ее продюсеры, «сперли у него уже 25 миллионов». Продюсер также обвинил экс-солисток в развале группы из-за «бабьей дури».
«Из-за их инфантильности, необязательности, самодурства один из самых значимых и дорогих проектов в истории российской музыки скатился до уровня деревенских судебных разбирательств», - заметил он.
Продюсер выразил надежду, что новый состав коллектива возродит его былую популярность, однако для этого, по его словам, приходится бороться с «бэушными солистками».
Ранее певица Маргарита Суханкина отметила, что всегда была равнодушна к тому, что слава в «Мираже» доставалась другим, так как «золотые голосовые связки» именно у нее.
Шоу-бизнес,Светлана Разина,Андрей Литягин,Маргарита Суханкина,StarHit,
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