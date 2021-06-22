«Воровали и воруют»: продюсер судится с солистками «Миража»

Создатель и продюсер группы «Мираж» Андрей Литягин резко высказался о бывших солистках, обвинив их в развале коллектива и воровстве песен. Об этом пишет «СтарХит».

Он отметил, что имеет все авторские права на песни и уже несколько лет судится с экс-солистками коллектива Маргаритой Суханкиной , Натальей Гулькиной и Светланой Разиной , требуя авторских отчислений за исполнение ими популярных композиций.

«Воровали в 90-е, воруют и сейчас, поют мои треки и не платят деньги. Ни соавторы, ни прошлые солистки никогда не были ни друзьями, ни соучредителями, ни дольщиками моего проекта. А теперь ведут себя как бывшие содержанки, которые путем бесчисленных интервью и стенаний пытаются выдавить народные слезы участия и захапать себе что-то типа творческих алиментов», - заявил Андрей Литягин.

По его мнению, только певица Суханкина и ее продюсеры, «сперли у него уже 25 миллионов». Продюсер также обвинил экс-солисток в развале группы из-за «бабьей дури».

«Из-за их инфантильности, необязательности, самодурства один из самых значимых и дорогих проектов в истории российской музыки скатился до уровня деревенских судебных разбирательств», - заметил он.

Продюсер выразил надежду, что новый состав коллектива возродит его былую популярность, однако для этого, по его словам, приходится бороться с «бэушными солистками».