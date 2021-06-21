Подольская уволила отказавшуюся выполнить ее требование няню

Певица, жена музыканта Владимира Преснякова Наталья Подольская заявила в Instagram, что была вынуждена «собирать челюсть с пола» после разговора с няней младшего сына, а затем объяснила причины ее увольнения.

Фото: Instagram Instagram

Младший сын Подольской и Преснякова родился в октябре 2020 года. Мальчика назвали Иваном. После родов артистка рассказала, что ее муж стал гораздо более ответственным и взрослым, и сильно помогает ей, взяв на себя заботу о старшем сыне. Также певица сообщила, что всегда хотела двоих детей, будет рада, если бог даст ей третьего, но сама не станет стараться ради этого.

На днях Подольская рассказала в соцсетях о конфликте с няней Ивана.

«Мы с вами сотрудничаем, Наталья», — сказала мне няня на мое замечание, что это она у меня работает, а не я у нее ( ) Я, конечно, обалдела и полезла в интернет уточнить формулировку. Я всегда так делаю, когда собираю челюсть с пола...» - призналась она и объявила, что уволила няню.

Позднее, после того, как ее раскритиковали пользователи соцсети, артистка написала новый пост с пояснениями. В нем она отметила, что няня отказалась выполнить ее просьбу не гулять с ребенком по жаре.

«Няню я уволила, конечно же, не за то, что она сказала, что мы сотрудничаем. А за то, что я попросила ее не гулять с Ваней по жаре, а сидеть на веранде в прохладной тени ( ) На что через 5 минут получила СМС: «Я не буду этого делать. Ходить и двигаться человеку полезно для здоровья, а сидеть вредно», - объяснила Подольская.