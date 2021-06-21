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Нелепая и жалкая: экс-девушка Гуфа об Айзе Долматовой

Вероника Полынина
14 минут назад
Бывшая девушка рэпера Гуфа Юлия Королева отреагировала на оскорбления, прозвучавшие в ее адрес от экс-жены музыканта Айзы Долматовой.
Нелепая и жалкая: экс-девушка Гуфа об Айзе Долматовой
Фото: InstagramInstagram
В фильме «Исповедь» на видеоплатформе Premier Долматова рассказала, что они с Гуфом снова вместе. Бывшую девушку мужа она назвала «глупой, пустой и лицемерной». Кроме того, обвинила ее в попытке хайпа на отношениях с рэпером.
Юлия, которая была вместе с Гуфом около года, в ответ назвала Айзу «нелепой и жалкой».
«В силу обстоятельств я вынуждена выдать хоть какую-то реакцию, а она у меня одна — как нелепо и жалко выглядит человек, пытающийся запрыгнуть в последний вагон хайпа (хотя в хайпе обвинена я). Вброс необоснованных оскорблений в мой адрес лишь подтверждает недалекость личности и отсутствие уважения (и любви тем более) к своему бывшему мужу», - написала она в сторис Instagram.
Девушка отметила, что «многое может рассказать и расставить все точки», но пообещала этого не делать из уважения к их с Гуфом истории.
Ранее Айза назвала себя новой «бабой Гуфа». Она рассказала, что предложила бывшему мужу состариться вместе, и тот с радостью согласился.
Гуф и Айза поженились в августе 2008 года. В 2010-м у пары родился сын Сами. Отношения между супругами ухудшились летом 2013 года, а на следующий год Айза и Гуф официально развелись.
Шоу-бизнес,Айза Долматова,Гуф,
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