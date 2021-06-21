Нелепая и жалкая: экс-девушка Гуфа об Айзе Долматовой

Бывшая девушка рэпера Гуфа Юлия Королева отреагировала на оскорбления, прозвучавшие в ее адрес от экс-жены музыканта Айзы Долматовой

Фото: Instagram Instagram

В фильме «Исповедь» на видеоплатформе Premier Долматова рассказала, что они с Гуфом снова вместе. Бывшую девушку мужа она назвала «глупой, пустой и лицемерной». Кроме того, обвинила ее в попытке хайпа на отношениях с рэпером.

Юлия, которая была вместе с Гуфом около года, в ответ назвала Айзу «нелепой и жалкой».

«В силу обстоятельств я вынуждена выдать хоть какую-то реакцию, а она у меня одна — как нелепо и жалко выглядит человек, пытающийся запрыгнуть в последний вагон хайпа (хотя в хайпе обвинена я). Вброс необоснованных оскорблений в мой адрес лишь подтверждает недалекость личности и отсутствие уважения (и любви тем более) к своему бывшему мужу», - написала она в сторис Instagram.

Девушка отметила, что «многое может рассказать и расставить все точки», но пообещала этого не делать из уважения к их с Гуфом истории.

Ранее Айза назвала себя новой «бабой Гуфа». Она рассказала, что предложила бывшему мужу состариться вместе, и тот с радостью согласился.