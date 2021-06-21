Николай Дроздов встретил день рождения в больнице

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20 июня легендарному телеведущему исполнилось 84 года. Однако отметить праздник в кругу родных и близких Николаю Дроздову не удалось. Как выяснилось, сейчас ведущий находится в больницы под пристальным наблюдением врачей.

Николай Николаевич поспешил успокоить своих поклонников и заверил, что волноваться не о чем. Он всего лишь проходит «дополнительное системное» обследование организма.

«Лежать буду стандартные 12 дней. Некоторые лекарства, которые я пил дома, например, таблетки, мне заменили капельницами. Так они лучше усваиваются в организме. Кроме того, мне сделали УЗИ, МРТ, ЭХО, рентген Все посмотрели, поняли, что и как», - рассказал зоолог.

По словам Дроздова, из-за карантинного режима в больницу к нему никого не пускают, поэтому поздравления с днем рождения от родственников и друзей он получал по телефону. Личные поздравления он получил только от персонала больницы.

«Меня спрашивают даже здесь в больнице, какой подарок мне сделать. Я отвечаю всегда: «Самый главный мой подарок – ваша улыбка!» Все остальное у меня есть», - признался телеведущий.

Даже в больнице Николай Николаевич соблюдает свой привычный распорядок дня: встает в пять - полшестого утра и направляется на «проходку».

«Ощущаю себя отлично. И чувствую себя лет на 35!» - заявил Дроздов.