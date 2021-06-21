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Представитель МакSим сообщил о состоянии певицы

ТК «Звезда»
46 минут назад
Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, изменений в ее состоянии не наблюдается. Об этом сообщил представитель артистки.
Представитель МакSим сообщил о стабильном состоянии певицы
Фото:  Pravda Komsomolskay, Russian Look, Globallookpress Pravda Komsomolskay, Russian Look, Globallookpress
«На данный момент никаких изменений в состоянии нет», - сообщила представитель агентству РИА Новости.
Ранее PR-менеджер певицы MакSим Яна Богушевская в беседе со «Звездой» рассказала о состоянии артистки. Врачи ввели ее в искусственную кому. Сама артистка на странице в Instagram до этого сообщала, что тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.
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