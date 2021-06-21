«Испугалась и сделала аборт»: Айза Долматова призналась, что прервала беременность от Олега Майами

Телеведущая и блогер Айза Долматова в новом интервью заявила, что снова стала «бабой Гуфа». С 2008 по 2014 год пара официально была семьей, у них родился сын Сами, но в итоге девушка бросила рэпера из-за его запоев и пристрастия к наркотикам.

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"Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну, еще не жена - баба Гуфа", - рассказала Айза в проекте «Исповедь»

При этом Долматову совершенно не смущает то, что у Алексея уже есть девушка - Юля. По словам Айзы, никакие женщины, а тем более «глупая, пустая и поверхностная» Юля Гуфа не достойны и преградой для нее не являются.

"Леша заслуживает только самого лучшего — меня", - «скромно» заявила звезда.

Айза не знает, как именно будет развиваться их возродившийся роман с Долматовым, но надеется, что экс-супруг окончательно «завязал» с наркотиками и алкоголем. Сейчас она по-настоящему влюблена и хочет просто «находиться в моменте».

В своих прошлых отношениях с певцом Олегом Майами Айза счастья не нашла. Она рассказала, что молодой человек считал ее пошлой и вульгарной, а еще запрещал слушать чью-либо музыку, кроме его. Она даже случайно забеременела, но приняла непростое решение сделать аборт.