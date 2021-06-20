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Жена Грачевского скоро останется без дома

Ирина Лебедева
1 час назад
Екатерина Белоцерковская, вдова Бориса Грачевского, в сторис инстаграма ответила на вопросы подписчиков.
Жена Грачевского скоро останется без дома
Фото: InstagramInstagram
После кончины Создателя киножурнала «Ералаш» Белоцерковская с их общим сыном Филиппом живут в том же доме, где и ранее. Но уже через месяц наступает рубеж, после которого начнется дележ наследства. И, скорее всего, Екатерина с малышом будут вынуждены куда-то перебираться.
«Пока я живу там. Но дальше будет распределение наследственной массы, и мы уже будем решать, как будем жить дальше и где», - объяснила Белоцерковская.
Конечно, ей задавали вопросы и по поводу дальнейшей судьбы «Ералаша». Фолловеры интересовались, планирует ли она добиваться переоформления прав на киножурнал.
«Я ничего не отстаиваю. Меня интересует только вопрос поддельной подписи. И разобраться я хочу только в этом. Это раз. А два – моим он никогда не будет, потому что существует пять наследников», — ответила им вдова.
Телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram ранее рассказала, что усугубило состояние Бориса Грачевского, скончавшегося накануне от последствий заражения коронавирусом.
Оказалось, что руководитель «Ералаша» уже долгое время страдал от другого тяжелого заболевания. Медик пояснила, что режиссер долгое время боролся с «самым злокачественным раком» - меланомой.
О госпитализации Бориса Грачевского, зараженного коронавирусом, в 52-ую больницу стало известно в конце декабря. Его состояние начало постепенно ухудшаться с начала января. 14 января сердце бессменного руководителя детского киножурнала «Ералаш» остановилось.
Шоу-бизнес,Екатерина Белоцерковская,Елена Малышева,
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