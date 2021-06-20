Жена Грачевского скоро останется без дома

Екатерина Белоцерковская , вдова Бориса Грачевского, в сторис инстаграма ответила на вопросы подписчиков.

Фото: Instagram Instagram

После кончины Создателя киножурнала «Ералаш» Белоцерковская с их общим сыном Филиппом живут в том же доме, где и ранее. Но уже через месяц наступает рубеж, после которого начнется дележ наследства. И, скорее всего, Екатерина с малышом будут вынуждены куда-то перебираться.

«Пока я живу там. Но дальше будет распределение наследственной массы, и мы уже будем решать, как будем жить дальше и где», - объяснила Белоцерковская.

Конечно, ей задавали вопросы и по поводу дальнейшей судьбы «Ералаша». Фолловеры интересовались, планирует ли она добиваться переоформления прав на киножурнал.

«Я ничего не отстаиваю. Меня интересует только вопрос поддельной подписи. И разобраться я хочу только в этом. Это раз. А два – моим он никогда не будет, потому что существует пять наследников», — ответила им вдова.

Телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram ранее рассказала , что усугубило состояние Бориса Грачевского, скончавшегося накануне от последствий заражения коронавирусом.

Оказалось, что руководитель «Ералаша» уже долгое время страдал от другого тяжелого заболевания. Медик пояснила, что режиссер долгое время боролся с «самым злокачественным раком» - меланомой.