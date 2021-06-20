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Губерниев повысил свои гонорары на фоне скандала с Бузовой

Ирина Лебедева
43 минуты назад
Практически любая громкая история в шоу-бизнесе, даже если это скандал, не красящий его участников, повышает их рейтинги. Ну а больше славы, пусть дурной, – больше доходы.
Губерниев решил заработать на скандале с Бузовой
Фото: InstagramInstagram
Наглядный пример, совсем свежий. Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев довел до слез в прямом эфире «Матч-ТВ» Ольгу Бузову. Дмитрий хорошенько «разогрел» Ольгу беседой в свойственной ему резкой и неуважительной к собеседнику манере, а потом «добил» вопросом про коньяк. Бузова покинула эфир в истерике.
Соответственно тут же на Губерниеве сконцентрировались не только любители спорта, но и все поклонники Бузовой, коих многомиллионная рать, - пишет «Комсомольская правда». И комментатор тут же решил этим воспользоваться.
Как - рассказал журналистам «КП» менеджер московского агентства:
«Мы пригласили Дмитрия Губерниева провести свадьбу столичного бизнесмена и его избранницы в сентябре текущего года. В Крыму, в Алуште – там, кстати, Настя Макеева замуж только что вышла. Клиенты рассчитывали на гонорар в миллион рублей для Губерниева за ведение одного вечера свадебного дня. Решились пригласить именно после громкой «сценки» с Бузовой. Мы обратились на этой неделе к концертному директору Губерниева – он запросил гонорар уже в полтора миллиона рублей. За такие деньги вряд ли возьмут его. Так как будет еще и соведущая. Кстати, Бузова стоит примерно столько же – но ее редко заказывают на статусные частные мероприятия».
Дмитрий Губерниев попросил прощения у телеведущей Ольгой Бузовой за ссору, которая произошла между ними в прямом эфире телеканала. Извинения журналист опубликовал в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес,Дмитрий Губерниев,Ольга Бузова,Комсомольская правда,
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