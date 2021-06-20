Губерниев решил заработать на скандале с Бузовой

«Мы пригласили Дмитрия Губерниева провести свадьбу столичного бизнесмена и его избранницы в сентябре текущего года. В Крыму, в Алуште – там, кстати, Настя Макеева замуж только что вышла. Клиенты рассчитывали на гонорар в миллион рублей для Губерниева за ведение одного вечера свадебного дня. Решились пригласить именно после громкой «сценки» с Бузовой. Мы обратились на этой неделе к концертному директору Губерниева – он запросил гонорар уже в полтора миллиона рублей. За такие деньги вряд ли возьмут его. Так как будет еще и соведущая. Кстати, Бузова стоит примерно столько же – но ее редко заказывают на статусные частные мероприятия».