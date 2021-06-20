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Певица МакSим по-прежнему в коме

Ирина Лебедева
1 час назад
Представитель певицы Максим, госпитализированной с 40-процентным поражением легких и введенной из-за ухудшения состояния в искусственную кому, рассказал журналистам РБК о ее состоянии.
Певица МакSим по-прежнему в коме
Фото: InstagramInstagram
«Все еще в коме, состояние стабильное», - констатировал он.
Отмечается, что, несмотря на все признаки наличия коронавируса в организме Марины Максимовой, несколько тестов показали отрицательный результат.
Ухудшение самочувствия звезда почувствовала еще пару недель назад. Накануне открытия своей школы искусств она проверилась на коронавирус, но тест ничего не показал.
Через несколько дней у Максимовой появились явные симптомы простуды. Она вновь протестировалась – с тем же отрицательным результатом. Невзирая на домашнее лечение, 38-летней певице становилось все хуже и хуже. Росла температура. В итоге ее увезли в клинику, где обнаружили 40%-е поражение легких и вновь не подтвердился ковид.
Еще из клиники она писала о своих злоключениях в инстаграме. Но болезнь продолжала развиваться, и врачи приняли решение подключить МакSим к аппарату искусственной вентиляции легких и погрузить ее в медикаментозный сон, чтобы облегчить функционирование жизненно важных органов.
Певице Максим пришлось пережить очень многое, в том числе тяжелую аварию и исчезновение из мира шоу-бизнеса. Артистка с трудом пережила тяжелые для нее времена, но сумела восстановиться, прийти практически в идеальную форму и стала выпускать новые хиты.
Шоу-бизнес,Марина Максимова,РБК,
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