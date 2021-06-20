Певица МакSим по-прежнему в коме

Представитель певицы Максим, госпитализированной с 40-процентным поражением легких и введенной из-за ухудшения состояния в искусственную кому, рассказал
журналистам РБК о ее состоянии.
«Все еще в коме, состояние стабильное», - констатировал он.
Отмечается, что, несмотря на все признаки наличия коронавируса в организме Марины Максимовой
, несколько тестов показали отрицательный результат.
Ухудшение самочувствия звезда почувствовала еще пару недель назад. Накануне открытия своей школы искусств она проверилась на коронавирус, но тест ничего не показал.
Через несколько дней у Максимовой появились явные симптомы простуды. Она вновь протестировалась – с тем же отрицательным результатом. Невзирая на домашнее лечение, 38-летней певице становилось все хуже и хуже. Росла температура. В итоге ее увезли в клинику, где обнаружили 40%-е поражение легких и вновь не подтвердился ковид.
Еще из клиники она писала о своих злоключениях в инстаграме. Но болезнь продолжала развиваться, и врачи приняли решение подключить МакSим к аппарату искусственной вентиляции легких и погрузить ее в медикаментозный сон, чтобы облегчить функционирование жизненно важных органов.
Певице Максим пришлось
пережить очень многое, в том числе тяжелую аварию и исчезновение из мира шоу-бизнеса. Артистка с трудом пережила тяжелые для нее времена, но сумела восстановиться, прийти практически в идеальную форму и стала выпускать новые хиты.