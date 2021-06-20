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Сын Александра  Башлачева покончил с собой

Ирина Лебедева
1 час назад
Сын легендарного советского музыканта и поэта Александра Башлачева выбросился из окна пятого этажа. Молодой мужчина погиб. Тело Егора Башлачева было обнаружено вчера вечером под окнами дома на улице Чаплыгина, - информирует ren.tv.
Сын советского музыканта Башлачева покончил с собой
Фото: ВКонтактеВКонтакте
Он ушел из жизни так же, как и его отец, и почти в том же возрасте. Как сообщают СМИ,никакой предсмертной записки Башлачев-младший не оставил.
Егор родился 1988 году, уже после гибели отца. У него был старший брат, который умер еще в младенческом возрасте.
Башлачев-младший был инвалидом второй группы, периодически проходил лечение в психиатрической клинике, состоял на учете в ПНД. Жил Егор с опекуном.
Сейчас правоохранительными органами проводится расследование обстоятельств его гибели.
Александр Башлачев (на фото) - легендарный советский рок-музыкант, поэт, бард. СашБаш, как звали его друзья и поклонники, был одним из самых известных представителей советского андеграунда. Он был членом Ленинградского рок-клуба, участвовал в съемках фильма «Барды проходных дворов».
Творческая карьера музыканта была яркой и очень короткой. Основные свои песни он написал в 1984-1986 годах. Башлачев стремительно стал популярным у ценителей русского рока. Но в 1988 году СашБаша не стало. Он выпал из окна квартиры, которую снимал в городе на Неве. Музыканту было 27 лет.
Шоу-бизнес,Александр Башлачев,МВД,РЕН ТВ,
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