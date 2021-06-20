Сын советского музыканта Башлачева покончил с собой

Сын легендарного советского музыканта и поэта Александра Башлачева выбросился из окна пятого этажа. Молодой мужчина погиб. Тело Егора Башлачева было обнаружено вчера вечером под окнами дома на улице Чаплыгина, - информирует ren.tv.

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

Он ушел из жизни так же, как и его отец, и почти в том же возрасте. Как сообщают СМИ,никакой предсмертной записки Башлачев-младший не оставил.

Егор родился 1988 году, уже после гибели отца. У него был старший брат, который умер еще в младенческом возрасте.

Башлачев-младший был инвалидом второй группы, периодически проходил лечение в психиатрической клинике, состоял на учете в ПНД. Жил Егор с опекуном.

Сейчас правоохранительными органами проводится расследование обстоятельств его гибели.

Александр Башлачев (на фото) - легендарный советский рок-музыкант, поэт, бард. СашБаш, как звали его друзья и поклонники, был одним из самых известных представителей советского андеграунда. Он был членом Ленинградского рок-клуба, участвовал в съемках фильма «Барды проходных дворов».