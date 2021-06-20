Меладзе сообщил о смерти бас-гитариста Воронова

Вячеслав Воронов родился 12 октября 1958 года в Ташкенте. Закончил музыкальное училище, после чего стал сотрудничать с группами «ЭВМ» и «Ура». В 2003 году он выпустил собственный альбом. С Меладзе он работал около трех десятков лет и был очень востребован и популярен.