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Меладзе сообщил о смерти бас-гитариста Воронова

Ирина Лебедева
1 час назад
Валерий Меладзе на своей страничке в соцсети сообщил печальную новость. Скончался его друг и коллега бас-гитарист Вячеслав Воронов.
Меладзе сообщил о смерти бас-гитариста Воронова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Не стало большого музыканта и сильного светлого человека Вячеслава Воронова. Мы проработали с ним 27 лет. 40 дней он мужественно боролся с болезнью и ушел в День Святой Троицы. Светлая память Славе!» - написал певец в микроблоге.
Подписчики шокированы неожиданным известием и выражают соболезнования.
« плачу...мой любимый музыкант, с 1998г - с самого первого концерта - столько лет уважения и восхищения Вячеславом!.. Скорблю вместе с Вами, Валерий. Соболезную семье...Искренне, очень жаль, что оборвалась жизнь...слов нет...Светлая память», «Валера! Мы из Ташкента .Мой отец его друг однокурсник с автодорожного института...Вы наверняка помните нас,мы всегда виделись со Славой и Вами!Я в шоке...как еду к папе...сообщу эту ужасную новость! Наши соболезнования...Да будет место его в раю...Талантище... аплодисменты..».
Вячеслав Воронов родился 12 октября 1958 года в Ташкенте. Закончил музыкальное училище, после чего стал сотрудничать с группами «ЭВМ» и «Ура». В 2003 году он выпустил собственный альбом. С Меладзе он работал около трех десятков лет и был очень востребован и популярен.
Как сообщал белорусский оппозиционный телеграм-канал «МотолькоПомоги», в минском ресторане «Лебяжий» прошла частная вечеринка, организованная старшим сыном президента Белоруссии Виктором Лукашенко. На вечеринке выступили Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Эмин Агаларов и Григорий Лепс.
После этого пользователи из Белоруссии на российских артистов обрушился шквал критики в соцсетях. Вера Брежнева и Валерий Меладзе даже отключили возможность оставлять комментарии в последних постах
Шоу-бизнес,Эмин Агаларов,Виктор Лукашенко,Вера Брежнева,Валерий Меладзе,Григорий Лепс,
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