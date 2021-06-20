Меладзе сообщил о смерти бас-гитариста Воронова

«Не стало большого музыканта и сильного светлого человека Вячеслава Воронова. Мы проработали с ним 27 лет. 40 дней он мужественно боролся с болезнью и ушел в День Святой Троицы. Светлая память Славе!» - написал певец в микроблоге.
« плачу...мой любимый музыкант, с 1998г - с самого первого концерта - столько лет уважения и восхищения Вячеславом!.. Скорблю вместе с Вами, Валерий. Соболезную семье...Искренне, очень жаль, что оборвалась жизнь...слов нет...Светлая память», «Валера! Мы из Ташкента .Мой отец его друг однокурсник с автодорожного института...Вы наверняка помните нас,мы всегда виделись со Славой и Вами!Я в шоке...как еду к папе...сообщу эту ужасную новость! Наши соболезнования...Да будет место его в раю...Талантище... аплодисменты..».