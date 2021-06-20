Хотят пиара: Агент Головина отрицает домогательства

Дарья Митичашвили, молодая актриса, вчера подала заявление в полицию на актера Александра Головина. По словам девушки, нетрезвый Головин на улице у бара стал распускать руки и полез к ней под юбку. Происходило это при свидетелях – девушка как раз вышла из бара и прощалась с компанией друзей. Извинений от Головина Дарья не дождалась.
Свою версию событий представила агент Александра Головина Анна Стародумова. Представительница актера заявила, что никакого домогательства не было, просто никому неизвестная актриса жаждет славы и пиара, и все ее обвинения голословны. Ни о каком нарушении закона речи быть не может.
Головин, сказала Анна, – известная, популярная личность, и Митичашвили хочет примазаться к его славе. Об этом рассказывает 5 Канал.
«Никому не известные артистки просто хотят попиариться. Все, больше ничего об этом не думаю. Саша точно ни до кого не домогался. Ему это не надо», - утверждает агент Головина.
«Шутка какая-то!» - считает его менеджер Станислав Калинкин.
Он лично ничего не знает о таком случае, но уверен, что Головин на подобное не способен.
Ранее в Сети сообщалось, что роман актера Александра Головина и визажиста Светланы Белогуровой закончился печально. Девушка забеременела, отказалась делать аборт и стала предметом ненависти актера.
Молодые люди расстались, чтобы потом встретиться в суде. Головин отказался признавать дочь, но тест ДНК расставил все точки над i.