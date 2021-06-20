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«Хотят попиариться»: агент Головина отрицает домогательства

Ирина Лебедева
28 минут назад
Дарья Митичашвили, молодая актриса, вчера подала заявление в полицию на актера Александра Головина. По словам девушки, нетрезвый Головин на улице у бара стал распускать руки и полез к ней под юбку. Происходило это при свидетелях – девушка как раз вышла из бара и прощалась с компанией друзей. Извинений от Головина Дарья не дождалась.
Хотят пиара: Агент Головина отрицает домогательства
Фото: InstagramInstagram
Свою версию событий представила агент Александра Головина Анна Стародумова. Представительница актера заявила, что никакого домогательства не было, просто никому неизвестная актриса жаждет славы и пиара, и все ее обвинения голословны. Ни о каком нарушении закона речи быть не может.
Головин, сказала Анна, – известная, популярная личность, и Митичашвили хочет примазаться к его славе. Об этом рассказывает 5 Канал.
«Никому не известные артистки просто хотят попиариться. Все, больше ничего об этом не думаю. Саша точно ни до кого не домогался. Ему это не надо», - утверждает агент Головина.
«Шутка какая-то!» - считает его менеджер Станислав Калинкин.
Он лично ничего не знает о таком случае, но уверен, что Головин на подобное не способен.
Ранее в Сети сообщалось, что роман актера Александра Головина и визажиста Светланы Белогуровой закончился печально. Девушка забеременела, отказалась делать аборт и стала предметом ненависти актера.
Молодые люди расстались, чтобы потом встретиться в суде. Головин отказался признавать дочь, но тест ДНК расставил все точки над i.
Шоу-бизнес,Дарья Митичашвили,Александр Головин,
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