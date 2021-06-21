«Позволил себе гнев»: Гришковец извинился перед Земфирой

Певица Земфира
подала иск в суд на режиссера и писателя Евгения Гришковца. Мужчина во время эфира на радио «Дождь»
заявил, что артистка является наркоманкой. Гришковец
в беседе с ведущими признался, что ему не понравился новый музыкальный альбом певицы. Писатель заявил, что Земфире не стоило делиться своими «наркотическими кошмарами» с публикой. Тогда Евгений отметил, что звезда записывает «наркотические песни», потому что сама является наркоманкой. Заявление режиссера удивило Земфиру, и она надеялась, что мужчина извинится перед ней. Однако это произошло после того, как знаменитость подала в суд за оскорбление чести и достоинства и потребовала моральную компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей. Тогда Гришковец заявил, что пожалел о своем высказывании еще в процессе разговора на радио.