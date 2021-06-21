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«Позволил себе гнев»: Евгений Гришковец извинился перед Земфирой

WomanHit.ruиещё 1
1 час назад
Артистка подала в суд на писателя за оскорбление чести и достоинства и потребовала компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей
«Позволил себе гнев»: Гришковец извинился перед Земфирой
Фото: InstagramInstagram
Певица Земфира подала иск в суд на режиссера и писателя Евгения Гришковца. Мужчина во время эфира на радио «Дождь» заявил, что артистка является наркоманкой. Гришковец в беседе с ведущими признался, что ему не понравился новый музыкальный альбом певицы. Писатель заявил, что Земфире не стоило делиться своими «наркотическими кошмарами» с публикой. Тогда Евгений отметил, что звезда записывает «наркотические песни», потому что сама является наркоманкой. Заявление режиссера удивило Земфиру, и она надеялась, что мужчина извинится перед ней. Однако это произошло после того, как знаменитость подала в суд за оскорбление чести и достоинства и потребовала моральную компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей. Тогда Гришковец заявил, что пожалел о своем высказывании еще в процессе разговора на радио.
«Пожалел не по причине опасений юридических последствий или скандала. Я пожалел о том, что был категоричен, груб, позволил себе гнев. Мне вообще это свойственно. Я пожалел и жалею о том, что мои слова послужили причиной переживаний и, возможно, серьезных душевных мук, возможно, самой Земфиры и преданных ее поклонников», — признался писатель.
Шоу-бизнес,Евгений Гришковец,
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